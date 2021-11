I canali televisivi passano in HD: a Varese arriva il caravan di Tivùsat per presentare la novità

Mercoledì 17 novembre e giovedì 18 farà tappa a Varese, rispettivamente in Piazza della Repubblica e in Piazza Monte Grappa il Caravan Tour tivùsat.

In occasione dello switch-off tecnico del digitale terrestre, partito il 20 ottobre scorso, Tivùsat ha scelto di spiegare direttamente questa riorganizzazione delle frequenze televisive, con una maratona informativa di una trentina di tappe in giro per l’Italia con un caravan personalizzato e tecnologicamente attrezzato che attenderà il pubblico per far vivere un’esperienza immersiva in HD.

Ma cosa sta accadendo?

I televisori che non ricevono i canali in HD (l’alta definizione) avranno a disposizione temporaneamente soltanto Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai News 24. I canali al momento coinvolti dallo spegnimento graduale saranno: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, Tgcom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv. Rai e Mediaset inizieranno a trasmettere su tutto il territorio nazionale alcuni dei propri canali esclusivamente con il nuovo sistema di codifica del segnale MPEG-4, quello che permette l’alta definizione.

Il Tour nazionale “on the road” tivùsat, nell’ottica di servizio al cittadino, intende descrivere i vantaggi dell’alta definizione della sua piattaforma digitale satellitare gratuita rispetto alla definizione standard del satellite e del digitale terrestre. Con tivùsat e la sua Tv satellitare si ha infatti, una copertura totale su tutto il territorio nazionale, ampia scelta di canali (60 canali HD e 7 canali in 4K) per vivere l’esperienza di una visione in HD/4K e favorire la naturale conversione alla nuova TV digitale di seconda generazione.

Il caravan che attenderà i passanti è equipaggiato con uno spazio “tivùsat deep experience” allestito con due touch mega TV affiancati, che trasmetteranno in contemporanea programmi in qualità SD (definizione standard) e HD (alta definizione), per rendere immediatamente visibile la diversa qualità delle immagini proiettate.