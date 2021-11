I Carabinieri arrestano l’autore della rapina in gelateria a Cassano Magnago

I Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un quarantenne autore di rapina.

Rapina in gelateria a Cassano Magnago

L’uomo, la sera del 30 giugno di quest’anno, con il volto parzialmente travisato dalla mascherina chirurgica e con cappellino da baseball, è entrato all’interno di una gelateria di Cassano Magnago e, dopo aver aggirato il bancone, si è diretto contro la dipendente puntandole una pistola e chiedendo la consegna della somma in denaro presente all’interno del registratore di cassa e nella cassaforte. Per assicurarsi la fuga con il cospicuo bottino di tremila euro, le ha anche intimato, sempre minacciandola, di non uscire dal locale magazzino. Tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Le indagini, immediatamente avviate dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di ricostruire la dinamica e di raccogliere, grazie anche alle testimonianze, circostanziati elementi di prova a carico dell’indagato.

La rapina alla tabaccheria di Cardano al Campo

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata questa mattina presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, dove l’uomo è già ristretto a seguito di arresto, sempre per rapina, operato dai Carabinieri di Gallarate, in quanto resosi autore di un’altra rapina, in concorso con un complice, ai danni di un bar tabacchi il Petalo di Cardano al Campo. Era la sera del 2 maggio quando, dopo aver fatto irruzione all’interno del bar, hanno minacciato armati di coltello gli avventori dell’esercizio pubblico, hanno preso alla cassiera l’incasso della giornata (1.500 euro) per poi darsi alla fuga.