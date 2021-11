Casa di Marta: la raccolta di vestiti del mese di dicembre

Per il mese di dicembre sarà attiva dal lunedì 6 e lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 l’iniziativa “Io dono” avviata dalla Fondazione Casa di Marta, realtà caritativa presente in via Petrarca a Saronno all’interno della quale operano diverse associazioni dedite al volontariato sociale.

L’iniziativa “Io dono” è un progetto avviato dalla fondazione lo scorso aprile per aiutare le persone a donare in modo più consapevole e rispondere meglio ai bisogni delle famiglie in difficoltà.

Sarà possibile in quei giorni donare per la sezione uomo intimo (calze e mutande), per la sezione donna abbigliamento invernale, per la sezione. Saranno inoltre ritirati coperte, asciugamani e lenzuola.

La fondazione sottolinea che saranno ritirati solo indumenti in buone condizioni e della tipologia indicata.

Il materiale raccolto servirà per supportare le tre realtà caritative che si occupano di fornire supporto alimentare a persone e famiglie che si trovano in condizione di disagio: l’associazione caritativa laicale San Vincenzo, l’Emporio della Solidarietà di Caritas Ambrosiana, la mensa dei poveri Amici di Betania.