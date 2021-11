Caso Mimmo Lucano, a Varese una serata di Cgil e Anpi con l’avvocato Giuliano Pisapia

Una serata dedicata al caso di Mimmo Lucano, già sindaco di Riace, con il titolo “La giustizia si è fermata a Riace”. Si svolgerà venerdì 19 novembre alle ore 20.30 al Teatro Santuccio di Varese (via Sacco 10). Protagonista dell’iniziativa dedicata all’esperienza di accoglienza di Riace e alla lunga vicenda giudiziaria di Lucano, l’avvocato e parlamentare europeo, già sindaco di Milano, Giuliano Pisapia. La serata è organizzata da Cgil Varese, Spi-Cgil Varese, Associazione 100venti, Anpi provinciale di Varese. Un momento per approfondire la questione Mimmo Lucano con l’avvocato Pisapia, e ragionare sul rapporto tra le iniziative di accoglienza e solidarietà verso i migranti messe in campo dall’ex sindaco e la recente sentenza del Tribunale di Locri che lo condanna a 13 anni e due mesi per il “modello Riace”.