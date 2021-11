A Cassano Magnago il vaccino antinfluenzale si fa a Villa Olivia, aperte le prenotazioni per gli over 60

L’amministrazione Comunale di Cassano Magnano in collaborazione con alcuni medici di base del nostro territorio, ha predisposto un sistema di prenotazione per il piano di vaccinazione antinfluenzale, per i cittadini dai 60 anni in su, presso la nostra Villa Oliva (Via Volta – Parco della Magana).

PAZIENTI DAI 60 ANNI

Per i medici di base che nel proprio studio avrebbero avuto difficoltà al pieno rispetto delle norme anti-covid per la ricezione dei molti pazienti che si vaccineranno, abbiamo messo a disposizione la Villa Comunale.

Quindi, per tutti i pazienti dai 60 anni in su che sono seguiti dai Dottori Bonzini, Bossi, Grombone, Luoni, Oliva, Pisciotta e Vescio, sarà possibile prenotare la somministrazione del vaccino con due modalità:

È possibile telefonare al numero 0331/205511 (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00) o inviare una e-mail all’indirizzo vaccinazioni2021@cassano-magnago.it.

Nella mail bisogna specificare tassativamente il nome del medico curante e il nome del paziente che si vuole vaccinare e indicare un recapito telefonico. Non aggiungere altro. Se il paziente è sprovvisto di e-mail, può farla inviare da un figlio/parente.

Tutti gli over 60 assistiti dagli altri medici di base non citati in questo avviso, non dovranno usare questo canale di prenotazione, ma dovranno contattare direttamente il loro medico di base che somministrerà il vaccino nel proprio studio.

BAMBINI E RAGAZZI

Non dovranno usare questo canale di prenotazione, ma dovranno contattare direttamente il proprio Pediatra.

Il servizio di prenotazione è attivo. Anche se superfluo, specifico che non si potrà accedere alla Villa per effettuare il vaccino se non si è in possesso di una prenotazione. Per tutte le altre persone under 60 anni che vogliono prenotare il vaccino, non vi rivolgete a questi recapiti ma direttamente ai Vostri medici di base.