Castelveccana, salvato nella notte un “fungiatt” caduto nel bosco

Un uomo di 76 anni è stato soccorso e recuperato nella tarda serata di ieri – lunedì 1° novembre – nella zona tra Nasca e Sarigo, frazioni di Castelveccana, da un intervento di soccorso che ha visto impegnati gli uomini del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco oltre che dei Carabinieri.

Uscito per andare a cercare funghi, l’uomo non ha fatto rientro a casa e così i familiari, preoccupati, hanno allertato le forze dell’ordine. Il “fungiatt” disperso era infatti scivolato in una scarpata e, pur in buone condizioni fisiche, non era riuscito a risalire.

Durante le ricerche – che sono scattate nella zona anche grazie all’individuazione del segnale del suo telefono cellulare – le sue richieste di aiuto sono state sentite da una pattuglia di Carabinieri: è stato così possibile per gli uomini del Soccorso Alpino Fluviale raggiungere il 76enne e recuperarlo con una barella. L’uomo, spaventato e infreddolito, è stato preso in cura dal 118 per fortuna non accusa particolari problemi di salute.