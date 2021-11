A Castiglione Olona arriva il primo torneo di scherma medievale

Un fine settimana tra corazze, spade e lance per tornare indietro nel tempo, all’epoca dei cavalieri. Dopo un lungo periodo di fermo dovuto all’emergenza covid, la Sala d’arme “I magli d’acciaio” scherma storica Varese riparte con due giorni di tornei in armatura all’insegna dello sport e del divertimento. Alla prima edizione del torneo parteciperanno la Asd “Il conte Mezzocuore” scherma storica Asti e la Asd “La zoiosa” scherma medievale e rinascimentale Mantova. L’evento si svolgerà sabato 27 e domenica 28 novembre, dalle 10:30 alle 13, alla palestra “Le officine” di Castiglione Olona. Il pubblico potrà assistere gratuitamente, ma con obbligo di greenpass.

Sarà un incontro senza esclusione di colpi, che vedrà i contendenti mettere in campo tutte le loro forze e ideare strategie di lotta basandosi sulle tecniche di combattimento tratte dai più famosi trattati di combattimento del XV secolo. Il torneo verrà disputato secondo le regole dell’Hema in Armis, acronimo di Arti marziali storiche europee in armatura, e sarà diviso in due categorie: i pesanti, ossia gli uomini d’arme (atleti completamente corazzati che si affronteranno nell’uso dell’azza, della spada lunga e della lancia da piede) e i leggeri, cioè i lanciotti (fanti dalla corazzatura più modesta e armati di giavellotti, rotella e spada corta).

Gli atleti che raggiungeranno il gradino più alto del podio riceveranno un premio speciale: per la categoria pesanti, una lancia da piede forgiata da Giovanni Sartori (Italian Armourer); per la categoria leggeri, un anello in bronzo dorato realizzato da Marco Di Sarò (Labortemporis).

«Sarà una grande occasione – spiegano gli organizzatori – per ripartire dopo un periodo di fermo così lungo, riallacciare vecchie amicizie tra associazioni provenienti da diverse regioni e valorizzare le risorse che la provincia di Varese ha da offrire».