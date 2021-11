Castiglione Olona e il suo Castello pronti a celebrare i diritti dell’infanzia

Torna la voglia di stare insieme all’insegna dei diritti dei bambini. Tutta Castiglione fa lavoro di squadra per regalare ai più piccoli una giornata di festa.

Sabato 20 novembre dalle 14 alle 19 il castello di Monteruzzo sarà colorato dall’entusiasmo di tanti bambini e dei volontari che permetteranno loro di vivere momenti ricchi di significato.

A raccontarlo è l’assessore Caterina Valle: «Finalmente quest’anno ripartiamo in presenza: si tratta dell’ottava edizione della Giornata dell’infanzia,una celebrazione che cerca di coinvolgere tutti, a partire dai più piccoli. Per i bimbi da 0 a 3 anni, sarà infatti presente il nostro nido comunale dove le educatrici proporranno delle attività di manipolazione, di travaso e tanti altri giochi a loro rivolti a questa fascia d’età. Questa è l’unica attività per cui abbiamo ritenuto indispensabile fare una prenotazione».

Svariate le iniziative anche per i più grandi: «Per quanto riguarda invece le altre attività, ci sarà un focus sui libri: in collaborazione con la biblioteca verranno scelti dei brani e ci saranno dei momenti di lettura specifica per i bambini. Saranno poi presenti laboratori con canti e balli e un focus specifico sui libri in lingua inglese, con una madrelingua. Fra le altre iniziative – prosegue con entusiasmo l’assessore castiglionese – possiamo elencare anche un’attività con gli origami, il truccabimbi e, grazie alle Guardie ecologiche volontarie, anche un laboratorio di costruzione degli “amici del bosco” . Ci saranno laboratori incentrati sui diritti dell’infanzia, che punteranno ad una riflessione su quali diritti non sono purtroppo garantiti a tutti i bambini».

«Un ringraziamento fortissimo va al nostro Istituto Comprensivo Cardinal Branda Castiglioni perché gli alunni della scuola primaria hanno lavorato proficuamente in questo periodo insieme alle loro insegnanti, realizzandi una mostra dedicata ai diritti dei bambini: tutto il corridoio del Castello sarà una mostra da visitare. Una ulteriore importante opportunità per grandi e piccini di poter riflettere su quali sono i diritti dei bambini e di quanti bambini purtroppo non hanno garantiti questi diritti.

Grazie davvero quindi alle scuole, alle associazioni, ai dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno contribuito ad allestire il nostro castello, facendolo davvero diventare in un vivaio di relazioni umane e un vero luogo di riflessione per un tema tanto rilevante come i diritti dei bambini».