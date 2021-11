C’è un orso ai giardini Estensi, sono le nuove lucine di Natale di Varese

(Foto di Adriana Broggini, da Oggi nel Varesotto)

C’è un orso ai giardini Estensi, ma i bambini non dovranno averne paura: anzi, siamo già certi che sarà uno degli animali più ricercati di questo Natale. E’ infatti una delle installazioni che decoreranno i giardini estensi durante le vacanze di Natale e che sono in via di allestimento proprio in questi giorni.

Il progetto delle lucine di Natale ai giardini Estensi è iniziato nel 2019, con una scenografia che è andata crescendo di anno in anno, passando dalle 200mila luci della prima edizione, alle 280mila del secondo anno fino alle oltre 400 mila luci LED previste per l’edizione 2021.

Il cortile d’onore sarà illuminato con cadute di luci e sfere appese a un’altezza di 6 metri, oltre a due grandi angeli. Nel parco e nella fontana verranno allestite decorazioni che prevedono non solo gli orsi, già installati, ma anche con carrozze luminose, renne, cigni e molte altre installazioni pensate per stupire bambini, famiglie e chiunque vorrà calarsi nella magia di un grande spettacolo natalizio.