Cena brasiliana a Olgiate Olona per sostenere il progetto Pè No Chão

Cena brasiliana negli spazi di Area 101 a Olgiate Olona per sostenere il progetto Pè No Chão, associazione di educativa di strada in Brasile, a rischio chiusura: «Ancor più di sempre – è l’appello dei promotori della serata – contiamo di avervi numerosi alla serata di sabato prossimo 13 novembre, – è l’appello dei promotori dell’evento – alle 20 in saletta per la cena brasiliana con prenotazione obbligatoria contattando Fatima al 3403982880, Mauro al 3404884483 o Sergio al 3403868393».

Necessari green pass e mascherina: la quota di partecipazione è di 20 euro. E’ anche possibile presenziare all’evento dopo la cena, alle 21.15, in teatro, per assistere all’incontro con Jocimar, responsabile del progetto, per un aggiornamento della situazione e definire nuove modalità

di sostegno a questa esperienza che ha permesso a tanti ragazzi delle favela di Recife di esibirsi sui palchi di tutto il mondo.