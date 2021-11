A cena con Fuck the cancer per festeggiare il Natale e fare del bene

Fuck the cancer organizza per venerdì 10 dicembre all’osteria Il grotto a Ispra (via Giosuè Carducci, 180) una cena di beneficienza in vista del Natale.

La serata inizierà alle 20 con un buffet gourmet. Si potranno gustare menù di carne, pesce, pizza e ci saranno piatti dedicati anche ai bambini. L’intero ricavato della cena sarà devoluto al fondo Erika Gibellini alla fondazione Giacomo Ascoli.

Per partecipare all’iniziativa sarà necessario essere in possesso di Green pass e prenotare entro il 7 dicembre a uno di questi due numeri: 3395399177 o 3911334805.