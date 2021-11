Il centro vaccinale del Basso Varesotto si sposterà al “casermone” dell’aeronautica di Gallarate

Centri vaccinali diffusi, anche nei centri commerciali. Ma nel Basso Varesotto, al posto dell’attuale centro vaccinale di Malpensa Fiere sarà trasferito al “casermone”, l’ex deposito dell’Aeronautica Militare (dismesso) a Gallarate.

L’ipotesi di una sostituzione è stata tirata fuori anche nella conferenza stampa con l’assessore Letizia Moratti e il consulente Guido Bertolaso, che ha fatto il punto sulla strategia di vaccinazione, in vista della terza dose e di una ripresa di una fase massiva nel 2022.

La decisione è già stata presa, in realtà, e si pensa anche alle soluzioni operative. Uno dei temi è la viabilità, visto che il deposito attualmente ha un unico ingresso sul trafficato viale Milano, la strada principale tra Busto e Gallarate.

«Presumibilmente verrà rifatta la viabilità all’interno del Casermone per evitare che il traffico si riversi sulla via pubblica» ha dichiarato il sindaco di Gallarate Andrea Cassani. L’ipotesi è di aprire un varco nel robusto muro di cinta per assicurare una viabilità ad anello, sfruttando le strade interne all’enorme deposito (che risale agli anni Trenta).

L’idea del centro vaccinale a Gallarate – da attivare comunque nel 2022 – è stata approvata nella conferenza tra enti con Ats Insubria (che conferma la notizia) nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre. Adesso la palla passa a Regione Lombardia, per il finanziamento attraverso l’assessorato al Welfare.

L’area del deposito vista da satellite, con i quattro grandi hangar e la viabilità interna