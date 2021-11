Cgil, Cisl e Uil in piazza a Milano contro la manovra finanziaria del governo

Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza sabato 27 novembre alle 9.30 all’Arco della Pace, a Milano, per protestare contro la manovra del Governo Draghi. “Una manovra inadeguata!” è infatti lo slogan della manifestazione regionale nell’ambito del percorso di mobilitazione nazionale per modificare le misure previste nella bozza della manovra finanziaria.

Il sindacato confederale protesta: per la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati, per la legge sulla non autosufficienza, per rafforzare le politiche di inclusione, l’opzione donna e l’ape sociale, per la transizione ambientale e digitale, per il contrasto al lavoro nero e all’evasione fiscale.

Il 27 novembre sono previsti gli interventi di delegati, delegate e attivisti sindacali. Sul palco anche Domenico Proietti, della segreteria nazionale Uil, Ignazio Ganga, della segreteria nazionale Cisl e Tania Scacchetti, della segreteria nazionale Cgil.