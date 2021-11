Chiusa via Sant’Imerio, partiti i lavori per la rotonda di Largo Flaiano a Varese

Con un giorno di ritardo, dato anche dal grande traffico in città di martedì 2 novembre, è stata chiuso il tratto di via Sant’Imerio che da via Limido va verso largo Flaiano, per chi proviene da piazza Repubblica.

Per oggi si tratta semplicemente della chiusura della strada e dei lavori preparatori, poi da domani comincerà ad essere spaccato il rivestimento ‘asfalto e si potranno considerare iniziati ufficialmente i lavori. Intanto, verranno ritarati i semafori, cosi da non comprendere più, fino a fine lavori, il tempo previsto per il passaggio delle auto in via sant’Imerio.

Secondo ordinanza, i lavori si concluderanno entro il 20 dicembre.

Il traffico ne ha risentito, soprattutto verso l’autostrada: le code su via Limido arrivavano fino a viale Europa.

COSA SUCCEDERA’ IN VIA SANT’IMERIO

Via Sant’Imerio sarà chiusa nel tratto compreso tra via Limido e largo Flaiano: l’accesso sarà consentito ai soli residenti.

In blu i percorsi alternativi a via Sant’Imerio, barrata in nero la parte di via Sant’Imerio che non sarà più consentito attraversare

Per raggiungere l’autostrada sarà necessario quindi deviare a destra su via Limido e proseguire lungo viale Europa.

Oppure, per chi arriva da via San Michele, sarà possibile girare a sinistra su via San Pedrino e quindi a destra in via Magenta.

LA ROTONDA DI LARGO FLAIANO: ATTESA RIVOLUZIONE DELL’ACCESSO IN CITTA’ DALL’AUTOSTRADA

L’opera che sta per iniziare, da oltre 2 milioni di euro, cambierà completamente l’accesso da sud in città: fulcro del progetto sarà la realizzazione di una rotatoria ovoidale con raggio esterno compreso tra 23,80 m e 23,20 metri (comprensivo di banchina) e con una corona giratoria di larghezza pari a 8,5 m. Gli assi trasversali (via Magenta, via Bixio, via Autostrada, viale Borri) confluenti nel nodo di largo Flaiano saranno caratterizzati da un doppio senso di circolazione; mentre sugli assi longitudinali (via Sant’Imerio, via Gradisca, via Lazio, via Tamagno) vige il senso unico di marcia. L’ultimo tratto di via Sant’Imerio sarà su un’unica corsia.

In considerazione del nuovo assetto circolatorio, e del corretto funzionamento dell’intersezione, su via Gradisca e via Lazio vengono invertiti i sensi unici. Nello specifico, per via Gradisca viene istituito un senso unico “a salire” in uscita dalla rotatoria, mentre per via Lazio sarà consentito il flusso in entrata alla rotatoria.

L’intervento su Largo Flaiano, pensato per gestire il flusso delle auto, non dimentica però pedoni, ciclisti e trasporto pubblico. Il progetto predisposto si occupa anche al passaggio ciclopedonale e alla collocazione delle nuove fermate del trasporto pubblico urbano: in corrispondenza del nodo vengono predisposti una serie di attraversamenti, tutti raccordati con appositi scivoli per non creare barriere architettoniche, che mettono in sicurezza tutti gli itinerari pedonali. Un percorso che passerà lungo l’asse Magenta – Bixio – Gradisca – Tamagno – Borri, perchè meno pericoloso della parte verso l’autostrada.