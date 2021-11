Chiuso nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 l’allacciamento tra la A4 e la Autostrada dei Laghi

Nella notte tra oggi – martedì 9 – e domani – mercoledì 10 novembre – sarà chiuso per alcune ore un tratto autostradale importante per tutta la provincia di Varese. Si tratta dell’allacciamento tra la A4 Milano-Brescia e la A8 Milano-Varese, il quale non sarà disponibile per chi proviene da Brescia diretto verso l’autostrada dei Laghi.

Il provvedimento è stato emanato per consentire il transito di alcuni trasporti eccezionali ed entrerà in vigore alle ore 22; la normale viabilità riprenderà alle 5 di mercoledì mattina. In quel periodo, la gestione delle Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e di rientrare dallo stesso in direzione della A8/Varese.