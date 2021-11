Chiusura della Scuola Primaria di Luino Cap: la didattica continua a distanza fino al 20 novembre

A seguito della chiusura, indetta da ATS, della Scuola Primaria di Luino Cap, causa un cluster di casi Covid, il comune e la scuola si sono subito attivati per aiutare le famiglie in questo difficile percorso. Nella giornata di oggi l’Istituto ha provveduto a rendere accessibile a tutti gli alunni la DID, in particolare ai bambini di prima elementare. Nel frattempo sono state caricate sulla piattaforma dedicata le prime attività asincrone e comunicato alle famiglie l’orario settimanale delle attività sincrone.

Da domani inoltre tutti coloro che ne avranno bisogno riceveranno, su richiesta, in comodato d’uso gratuito un pc per l’intera durata della chiusura. Per quanto riguarda la palestra del plesso di Luino Cap invece, il comune ha notificato che tutte le attività sportive delle diverse società verranno sospese fino al 19 novembre.