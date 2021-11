Chiusure e lavori in autostrada: la mappa dei cantieri dal 29 novembre al 6 dicembre

Anas annuncia una settimana fitta di lavori e chiusure notturne su diversi tratti autostradali in provincia di Varese e in tutta la Lombardia. Ecco la mappa dei cantieri dal 29 novembre al 6 dicembre.

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne dei tratti di Lago di Como allacciamento A59 e Como centro-Chiasso

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione post-assesment delle gallerie, saranno adottati, in orario notturno, provvedimenti di chiusura come di seguito indicato:

-nelle quattro notti consecutive di lunedì 29, martedì 30 novembre, mercoledì 1 e di giovedì 2 dicembre, con orario 22:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 dicembre;

-dalle 23:00 di sabato 4 alle 7:00 di domenica 5 dicembre;

-dalle 23:00 di domenica 5 alle 5:00 di lunedì 6 dicembre

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate, con contestuale chiusura dell’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, procedere su Via Bellinzona e sulla SP17 e rientrare sulla A9 alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900;

per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, immettersi su Via Innocenzo XI, Via Napoleona, Via Pasquale Paoli, Via Cecilio e rientrare sulla A9 a Fino Mornasco, al km 29+900;

-sarà chiuso il tratto Como Centro-Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina, per un totale di circa 8 km;

per i mezzi pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, percorrere Via Cecilio, Via Pasquale Paoli, Via Napoleona e Via Innocenzo XI, fino a raggiungere la dogana cittadina.

R06 Raccordo A1/A51: chiuso per una notte il ramo in uscita dello svincolo di Piazzale Corvetto

Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano R06, per lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 30 novembre alle 6:00 di mercoledì 1 dicembre, sarà chiuso il ramo di uscita dello svincolo di Piazzale Corvetto, per chi proviene da Bologna.

In alternativa, seguire le indicazioni per San Donato/Metanopoli lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto R05; in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Paullo.

A4 Milano-Brescia: chiuso per una notte l’allacciamento A8

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 30 novembre alle 5:00 di mercoledì 1 dicembre, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Varese.

In alternativa, uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare dallo stesso in direzione A8/Varese.

A4 Milano-Brescia: chiuse per una notte le stazioni di Bergamo e Seriate

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 30 novembre alle 5:00 di mercoledì 1 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà completamente chiusa la stazione di Bergamo, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate o di Dalmine;

-sarà completamente chiusa la stazione di Seriate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grumello o di Bergamo.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata, nel corso della notte tra martedì 30 novembre e mercoledì 1 dicembre.

Raccordo Milano viale Certosa: chiusure entrata dello svincolo di Milano Certosa

Sul Raccordo Milano Viale Certosa, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di martedì 30 novembre, mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 dicembre, con orario 20:00-8:00, sarà chiuso lo svincolo di Milano Viale Certosa, in entrata verso Torino.

In alternativa, immettersi sulla A8 Milano Varese, invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, uscire allo svincolo Cascina Merlata al km 0+300 e immettersi sulla A4 verso Torino attraverso lo svincolo di Pero.