Ciclista di 71 anni investita e trascinata dall’auto a Busto Arsizio, illesa

Nonostante sia stata trascinata per diversi metri è rimasta illesa la donna di 71 anni coinvolta in un’incidente mentre percorreva in bicicletta viale Cadorna a Busto Arsizio, proprio all’altezza del Comando di Polizia Locale. L’investimento si è verificato poco dopo le 17 di oggi, giovedì, e sul posto sono arrivati gli agenti bustocchi e un’ambulanza. Per la ciclista, infatti, non si è reso necessario il trasporto in ospedale.