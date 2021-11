Ciclista investito in viale Aguggiari a Varese, arriva l’elicottero

Un ciclista di 70 anni è stato investito questa mattina, giovedì 18 novembre in viale Aguggiari poco dopo le 10.30. Sul posto per soccorrere l’uomo che sembrava ferito in maniera seria, un’ambulanza e l’elisoccorso di Como. (foto di repertorio)

Vigili urbani di Varese e agenti della Polizia hanno gestito il traffico in quella zona sempre molto intenso.