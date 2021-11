Civici Liberali e Popolari e Riformisti faranno un gruppo unico a Busto Arsizio, capogruppo Gigi Farioli

Nella giornata di oggi, venerdì, gli eletti nelle liste Forza Busto – Civici Liberali e Popolari e Lavorare per Busto – I Riformisti hanno comunicato di voler costituire un gruppo consigliare unico che prende il nome di Popolo, Riforme e Libertà e che avrà come capogruppo consiliare Gigi Farioli.

Il gruppo sarà quindi costituito da Giuseppe Giovanni Ferrario e Giuseppina Lanza oltre al già citato Farioli e come tale sarà presente in Consiglio Comunale a far data dal suo insediamento.

«La decisione – sottolineano le due forze presenti in consiglio – conferma la determinazione e la coerenza col percorso politico culturale per la creazione di una solida area liberale, cristiana e riformista che ponga a proprio riferimento i principali filoni culturali alla base dell’Europa dei popoli e dell’agenda Draghi decisamente alternativa ad ogni populismo o sovranismo di sorta in salsa locale e nazionale».