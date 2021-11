Colletta alimentare, a Varese anche sindaco, assessori e consiglieri tra i volontari

In occasione della Giornata nazionale della Colletta alimentare, nei pressi dei supermercati nel quartiere di Masnago, tra i volontari erano presenti oggi anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, insieme ad assessori e consiglieri comunali, per supportare l’iniziativa con attività di sensibilizzazione e informazione al pubblico, nel pieno rispetto delle normative sanitarie.

«La Colletta alimentare è uno dei grandi gesti di solidarietà che da più di vent’anni si svolge in tutta Italia – dice Galimberti – Anche Varese risponde in modo positivo a questo segnale importante per il suo valore sociale e culturale, a maggior ragione nel momento storico delicato che stiamo vivendo».

«Grazie al Banco Nonosolopane per il lavoro di oggi e per l’impegno che porta avanti ogni giorno sul nostro territorio – aggiunge l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Il Banco Nonsolopane, insieme alla rete di associazioni e volontari, è uno dei punti di riferimento per i servizi sociali nel sostegno alimentare per chi ha necessità di supporto. Ecco perché la giornata di oggi è particolarmente importante per aiutare tutte quelle famiglie della nostra città che si trovano in difficoltà».

Oltre al sindaco Galimberti e a Molinari, tra i volontari erano presenti la vicesindaca Ivana Perusin, gli assessori Rossella Dimaggio, Cristina Buzzetti, Stefano Malerba, i consiglieri Helin Yildiz, Manuela Lozza, Giulia Mazzitelli, Matteo Capriolo, Luca Battistella, Luca Boldetti, Simone Longhini e molti altri che nel corso della giornata si sono alternati per supportare in prima linea l’iniziativa.