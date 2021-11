Como-Varese, derby sul ghiaccio: è già sfida per la zona playoff

In una stagione sportiva senza sfide dirette sui campi di calcio e di basket, il derby tra Como e Varese va in scena sulla pista ghiacciata dell’hockey, nel campionato IHL. Il primo match stagionale tra le due lombarde è in programma domenica 7 ottobre dalle 18,45 a Casate ed è già un piccolo crocevia dell’annata per le due formazioni.

Chi vincerà, soprattutto se il successo sarà da tre punti, staccherà infatti gli avversari in classifica: alla vigilia il Como è avanti di un punto rispetto ai Mastini, 7 contro 6, per un testa a testa che rischia di essere decisivo per la qualificazione ai playoff. La strada è senza dubbio ancora lunga, però mettere in tasca lo scontro diretto sarebbe già un passaggio significativo, oltre che una bella iniezione di fiducia.

In pista due squadre che si conoscono bene e che lo scorso anno si sono trovate addirittura alleate a livello senior (lo sono tutt’ora nelle giovanili), perché quando il Como decise di interrompere l’attività agonistica, molti giocatori passarono al Varese che, a sua volta, si trasferì a Casate per allenamenti e partite. Ora i due club hanno ripreso a fare corsa parallela e il duello sta già incendiando i cuori dei tifosi.

Fino a oggi il Como ha segnato poco – appena 12 reti, 5 le ha realizzate Lorenzo Vola – ma ha saputo capitalizzare bene alcune occasioni, cogliendo un punto in classifica in più dei gialloneri di Barrasso. Che prima del match stringerà la mano a un suo predecessore alla balaustra varesina, Massimo Da Rin, oggi alla guida della formazione comasca. Il tecnico canadese avrà bisogno una maggiore efficacia sotto porta da parte dei suoi: i Mastini infatti hanno dimostrato di sapere proporre un buon gioco che però, troppo spesso, non si trasforma in reti realizzate. Vedremo se il derby sarà la partita giusta per migliorare in questo senso.

Battere il Como sarebbe utile anche perché il Varese si affaccia, con il derby, a un mese nel quale sarà impegnato per tre volte tra le mura amiche. C’è quindi la possibilità di dare una “botta” alla classifica per tornare al più presto in zona playoff, quello che è l’obiettivo più percorribile per la squadra di Barrasso in questa versione tutta all’italiana. A Casate si gioca con la direzione dei signori Soraperra e Volcan assistiti da Cristeli e Lisignoli: aggiornamenti in tempo reale su VareseNews all’interno del liveblog #direttavn principalmente dedicato al basket e aperto anche ai vostri interventi. Per collegarvi, CLICCATE QUI.