Il comune di Varese mette a disposizione dei fondi per le realtà culturali

Grado di originalità, innovazione e creatività; capacità di impiegare linguaggi diversi e contaminarli tra loro; pubblico coinvolto; capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali; potenzialità delle proposte di generare ulteriori future iniziative. Sono alcuni dei criteri di valutazione contenuti nell’avviso pubblico per l’assegnazione di contribuzioni economiche per attività di sussidiarietà diffusa in ambito culturale svolte nell’anno 2021 pubblicato dall’Amministrazione comunale.

Potranno presentare la domanda le associazioni no profit, le pubbliche amministrazioni, il terzo settore, gli enti ecclesiastici e quelli di carattere privato se privi di scopo di lucro. Le iniziative dovranno presentare compatibilità rispetto alle finalità, alle politiche, ai programmi e ai progetti dell’Amministrazione in campo culturale.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021, indirizzata all’Area VII – Servizi culturali museali e turistici, a mezzo Pec all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.varese.legalmail.it oppure a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varese in via Sacco, 5.

Il bando è pubblicato online sul sito istituzionale del Comune di Varese: www.comune.varese.it