Comunicazione di genere, assistente per l’infanzia e intelligenza emotiva: tre corsi di alta formazione dell’Università dell’Insubria

All’Università dell’Insubria sono in partenza tre corsi di alta formazione aperti agli studenti e a tutti gli interessati: «La comunicazione di genere nel lavoro e sul web», «Assistente per l’infanzia», «Intelligenza emotiva e sociale al tempo della pandemia nelle strutture educative e nella vita quotidiana».

«La comunicazione di genere nel lavoro e sul web» è organizzato dal professor Giulio Facchetti, presidente di Scienze della comunicazione, e dall’avvocato Anna Danesi dell’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Varese, in collaborazione con la Cattedra Unesco dell’Insubria «Gender equality and women’s rights in the multicultural society», di cui è titolare Barbara Pozzo. L’obiettivo è fornire conoscenze e competenze professionali di genere per rendere competitiva la componente femminile sul mercato del lavoro in ambito privato, pubblico e associativo, facilitando ogni aspetto di parità nelle diverse forme di accesso e prestazione lavorativa.

In cattedra docenti Insubria come Paola Biavaschi, Valentina Jacometti, Roberta Pezzetti, Alessandra Vicentini, Franz Foti, Alberto Martina, Paolo Bozzato, Paolo Nitti, Francesco Colombo; e liberi professionisti come Alessandra Bacci e Christian Contardi.

Afferma il direttore del corso Giulio Facchetti: «L’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Varese, continuando con quella che è una tradizione di collaborazione, ha fortemente voluto sovvenzionare questo importante corso aperto al territorio insubre e lombardo. Essendo un corso fruibile in via telematica, potremo tuttavia raggiungere anche persone lontane, offrendo la possibilità di formare competenze utili nel mondo del lavoro, in questo momento così difficile per l’occupazione femminile. Il corso inoltre aiuterà i lavoratori nel campo pubblico e privato a implementare le proprie conoscenze nell’ambito della comunicazione di genere, un settore oggi divenuto essenziale».

Aggiunge la Consigliera di Parità, avvocato Anna Danesi: «Con grande piacere ci impegniamo sul territorio con il corso di laurea in Scienze della comunicazione dell’Università dell’Insubria, che da anni sta collaborando con me e con la Consigliera di Parità che mi ha preceduto, Luisa Cortese. Sentiamo l’esigenza di trovarci fattivamente al fianco delle donne, spesso prime vittime dei problemi sociali e del mondo del lavoro. Intervenire per il mio Ufficio non significa solamente cercare di aiutare lavoratrici e lavoratori in difficoltà, ma anche promuovere la formazione, perché solo in questo modo si può veramente incidere sul futuro, prevenendo l’insorgere dei problemi legati al genere: sono certa che questo corso, attentamente strutturato, potrà fare molto in questo senso».

Il corso avrà durata di 42 ore di lezioni online comprensive di parti pratiche. Grazie alla sovvenzione dell’Ufficio della Consigliera di parità il corso avrà il costo simbolico di 56 euro: le lezioni saranno on line il martedì e il venerdì dalle 17 alle 21, a partire dal 16 novembre al 21 dicembre, termine iscrizioni il 9 novembre.

Il corso professionalizzante di «Assistente per l’infanzia», alla sua quinta edizione, si terrà nelle giornate del 20 e 27 novembre, con esame finale il 4 dicembre e termine iscrizioni il 10 novembre. Coordinato dalla professoressa Paola Biavaschi nell’ambito del progetto Cim «Comunicare e interagire con i minori», mira alla creazione di figure professionali in grado di lavorare in contesti educativi, scolastici e sociosanitari e alla trasmissione di conoscenze e competenze comunicative, linguistiche, pedagogiche e psicologiche atte a facilitare l’interazione con i minori e con le loro figure educative di riferimento.

Il corso «Intelligenza emotiva e sociale al tempo della pandemia nelle strutture educative e nella vita quotidiana», sempre coordinato da Paola Biavaschi, è fissato il 4 e 11 dicembre, con esame finale online il 18 dicembre, termine iscrizioni il 24 novembre. Si rivolge non solo a docenti della scuola dell’infanzia e primaria, educatori, operatori nel campo dell’educazione e/o sociosanitario, ma anche a genitori e studenti universitari che intendano acquisire ulteriori soft skill.

Entrambi i corsi saranno erogati in modalità mista, in presenza nella sede dell’Insubria in via Monte Generoso a Varese e a distanza tramite la piattaforma Teams. Sono ammessi ai corsi i primi 60 iscritti. Il costo è di 236 euro da versare online.