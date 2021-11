Concerto di Natale con il coro “Sibi Consoni” per il Rotaract Club Varese Verbano

Venerdì 4 dicembre alle ore 20.30 alla Chiesa “Massimiliano Kolbe” di viale Aguggiari a Varese, il Rotaract Club Varese Verbano organizzerà il Concerto di Natale con il coro “Sibi Consoni” diretto da Roberta Paraninfo.

L’evento, organizzato in collaborazione con i Rotary Club padrini di Varese, Varese Ceresio, Varese Verbano e Sesto Calende Angera, avrà come scopo quello di sostenere l’Associazione varesina “La casa del giocattolo solidale Onlus” nell’acquisto dei doni di natale per i bambini in carico alla stessa.

Sarà possibile iscriversi all’evento tramite QUESTO LINK