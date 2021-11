Concluso a Legnano il Festival dell’Educazione: adulti e adolescenti a confronto

Con un incontro in Sala Stemmi del Municipio di Legnano oggi, sabato 27 novembre, si è concluso il Festival dell’Educazione, iniziativa della cooperativa LaBanda che in due settimane di eventi, dal 13 al 27 novembre, in nove differenti Comuni, ha organizzato workshop, spettacoli e concerti, tutti a ingresso gratuito, con cui dare risposte alle emergenze educative di oggi per bambini e ragazzi.

Un Festival che ha usufruito di collaborazioni e patrocini come quelli di Università Bicocca e Università Cattolica di Milano con cui la cooperativa collabora costantemente, in un percorso di formazione continua «proprio per mantenere un costante scambio tra pratica e teoria educativa», affermano Marta Zambon e Beatrice Di Filippo, educatrici responsabili del programma: «Un lavoro corale – spiegano – nato per affrontare e dare risposte ai temi educativi che incontriamo nella nostra quotidiana attività con bambini e ragazzi. Noi siamo presenti con loro e, proprio per questo, notiamo le assenze, proprio come succede a scuola».

Nella giornata finale a Legnano, il divario tra generazioni che cambia e si modifica nel tempo è stato oggetto di dibattito dal titolo “L’oggi che ci provoca, adulti e adolescenti a confronti” con protagonisti lo psichiatra Gustavo Pietropolli Charmet, fondatore del Minotauro di Milano autore di letture sugli effetti della pandemia sui ragazzi, Daniele Bruzzone, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica, e Matteo Ripamonti, formatore e progettista di iBVA.

L’amministrazione comunale di Legnano è stata rappresentata dall’assessore Guido Bragato che ha sottolineato l’importanza del Festival sostenuto da tante amministrazioni come Busto Arsizio, Busto Garolfo, Canegrate, Cardano al Campo, Cassano Magnago, Castano Primo, Castellanza, Fagnano Olona, Gallarate, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Legnano, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Rescaldina, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Solbiate Olona.