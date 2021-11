Da Confident Varese implantologia a carico immediato in sedazione cosciente

Il responsabile della struttura Confident Studi Dentistici di Varese, ci apre le porte del nuovo studio dentistico sito in Viale Belforte 5/B a Varese, che da luglio sta ottenendo ottimo riscontro e successo in termini di gradimento dei pazienti.

Buongiorno e grazie per l’accoglienza. Ci dica, qual è la figura professionale che si occupa di implantologia a carico immediato?

Il Dottor Daniele Provenzano, chirurgo che ha già operato centinaia di pazienti durante i suoi anni di carriera e che è uno specialista di altissimo livello.

Cosa di intende per implantologia a carico immediato?

Si tratta di una tecnica grazie alla quale è possibile intervenire con una sola seduta e seguendo un protocollo ben definito, estrazione dentale e inserimento degli impianti, con collocazione del provvisorio, in meno di 24 ore

Con tutti questi trattamenti chirurgici in una sola seduta qual’e’ l’impatto al paziente e eventuali disagi?

Questa tecnica permette di sottoporre il paziente a un solo “passaggio chirurgico” grazie anche alla sedazione cosciente, che diminuisce notevolmente l’impatto intraoperatorio e post operatorio del paziente.

In cosa consiste la sedazione cosciente e chi se ne occupa?

Ad occuparsi della sedazione del paziente è un anestesista professionista con esperienza ospedaliera, che attraverso l’utilizzo di sedativi a uso ambulatoriale, permettono al paziente di restare vigile e sveglio durante tutto ,intervento, seppur con un impatto psicologico minore, in quanto la sedazione lo aiuta a restare calmo.

Qual è il profilo del paziente idoneo all’implantologia a carico immediato?

Qualsiasi paziente portatore di protesi mobile o che abbia gli elementi dentali compromessi, chiunque debba riabilitare un’arcata dentale fissa in tempi brevi può sottoporsi a una valutazione della fattibilità dell’intervento.

La diagnosi del medico è fondamentale per comprendere la reale fattibilità del lavoro. Gli strumenti diagnostici e l’esperienza del medico sono fondamentali per stabilire e mettere in agenda l’intervento o se procedere in modo differente. Nei nostri centri è presente una TAC 3D che permette al professionista di vedere in tre dimensioni l’osso del paziente, individuando così con assoluta previsione la porzione d’osso qualitativamente idonea e l’esatta misura degli impianti da utilizzare.

Il paziente che viene operato con implantologia a carico immediato, dopo quanto tempo potrà avere i denti?

A differenza del metodo tradizionale, questa tecnica permette al paziente di avere una struttura provvisoria di 12 denti in 24 ore e conseguentemente di riacquistare la funzione estetica in appena un giorno. Una volta trascorso il periodo di osteointegrazione, verrà realizzata la struttura definitiva sugli impianti.

E’ vero che per sottoporsi a implantologia a carico immediato è necessario pagare grosse cifre?

Oltre a tutti i benefici in termini di velocità dell’intervento e di recupero della funzionalità estetica, l’inserimento di soli quattro impianti (una volta ne servivano sette o otto) posizionati secondo protocollo e fatti di materiale leggero e con tecnologie moderne, rendono l’implantologia a carico immediato un lavoro sicuramente più alla portata di tutti, sempre paragonato a quanto accadeva in passato.