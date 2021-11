Il consigliere del PD Astuti denuncia: “Braccio di ferro tra Moratti e la Lega sulla gestione dei 20 miliardi”

Si discute di riforma al Consiglio regionale dove settimana prossima si attende il voto della nuova legge che modifica la riforma del 2015. Nelle pieghe del dibattito, però, il consigliere del PD Samuele Astuti nota una battaglia all’interno della maggioranza per definire chi gestirà il cospicuo budget.

Secondo il Partio Democrativo, « La Lega non ci sta a lasciare la gestione delle risorse sanitarie interamente in mano alla vicepresidente Moratti e tenta il blitz con un emendamento del presidente della commissione sanità alla riforma della sanità lombarda, il leghista Emanuele Monti. Il testo è uno di quelli che dovranno essere votati al termine della maratona oratoria dell’opposizione, in corso da quindici giorni. Monti, che è anche relatore della riforma firmata da Moratti, fa riferimento all’articolo voluto dalla vicepresidente con cui, per la prima volta in legge, viene stabilito che “la gestione delle risorse del fondo sanitario regionale resta affidata integralmente all’Assessorato competente in materia sanitaria e sociosanitaria” (articolo 34, comma 15). A queste, l’esponente leghista con l’emendamento n.1980 aggiunge: “nell’ambito degli indirizzi di programmazione annuali.».

«Quello a cui assistiamo è un braccio di ferro tra Moratti e la Lega, o la parte leghista della giunta Fontana, perché quello che gli interessa davvero è la gestione dei 20 miliardi della sanità lombarda – spiega il capodelegazione PD in commissione sanità Samuele Astuti -. Da giorni stiamo discutendo di una riforma che non cambia quasi nulla di ciò che interessa ai cittadini, che sono le liste d’attesa per visite ed esami, il fatto che debbano rivolgersi sempre al privato a pagamento, le attese senza fine al pronto soccorso. In compenso, tra commi ed emendamenti, Moratti e la Lega si fanno la guerra sui soldi. Da giorni noi consiglieri dell’opposizione ci sgoliamo per chiedere cambiamenti veri, ma il centrodestra ha in mente solo il controllo della borsa, assai ricca, della sanità lombarda».

LA REPLICA DEL PRESIDENTE MONTI

«Dalla sinistra tre settimane di menzogne a non finire. Non hanno depositato un progetto di legge alternativo a quello della maggioranza e per questo continuano a fare ostruzionismo, facendo ritardare l’approvazione di una legge importantissima per i lombardi e che permetterà di attuare per primi il Pnrr».

Così Emanuele Monti (Lega), presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone e relatore della legge di potenziamento della sanità lombarda, in merito alle accuse del consigliere Pd, Samuele Astuti.

«Astuti, a scoppio ritardato, riprende un articolo pubblicato qualche giorno fa sulla stampa. Nessun braccio di ferro è in atto nella maggioranza che governa la Regione: quello del Pd è l’ennesimo tentativo di strumentalizzare un emendamento, che sancisce come lo strumento di programmazione economico-finanziaria in materia sanitaria sia la delibera delle regole. Emendamento che è stato, tra l’altro, presentato dal sottoscritto in qualità di relatore, e quindi con un ruolo super partes. Questa procedura coordina le risorse economiche con gli obiettivi strategici che la Regione intende mettere in campo. Grazie a questo meccanismo virtuoso, ormai da tanti anni possiamo vantare un bilancio virtuoso, con un rating finanziario addirittura migliore di quello dello Stato italiano».



«A sinistra rosicano vedendo i pessimi risultati dei loro amministratori. La Toscana chiuderà il bilancio di quest’anno con 400 milioni di euro di deficit. È questo il modello da loro auspicato? Guardino a casa propria e lavorino a proposte concrete che fino ad ora mancano agli atti. Noi rispondiamo aggiungendo 800 milioni di risorse regionali ai fondi del Pnrr».