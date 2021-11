Contagi e ricoveri: otto grafici per capire a che punto siamo nel Varesotto e in Lombardia

La crescita di tutti i dati relativi all’epidemia da SarsCov-2 anche in Lombardia e in provincia di Varese sta facendo parlare ufficialmente di una quarta ondata del virus.

Crescono i numeri sui contagi e crescono anche quelli sui ricoveri ma sono dati che van00no inseriti in un quadro più ampio e interpretati attraverso dinamiche di questa pandemia che sono molto cambiate rispetto a quelle di un anno fa.

Ecco le principali regole a cui prestare attenzione:

UN VIRUS PIU’ CONTAGIOSO: rispetto allo scorso anno, in seguito alle mutazioni occorse negli scorsi mesi, siamo in presenza di un virus molto più contagioso.

I VACCINI: Nel 2021 abbiamo assistito alla somministrazione di massa dei vaccini anticovid che introducono un nuovo cambio di paradigma. I vaccini danno un buon livello di immunità dalle conseguenze più gravi del covid ma è importante osservare la percentuale di popolazione vaccinata e da pochi mesi anche l’esigenza di una terza dose di richiamo in grado di ripristinare alti livelli di protezione.

L’ASSENZA DI RESTRIZIONI: Con la diffusione dei vaccini sono cadute anche molte di quelle restrizioni che in passato hanno imposto il distanziamento sociale. Questo rende più difficile la limitazione della circolazione del virus.

PIU’ TAMPONI: Oggi c’è una maggiore disponibilità di tamponi disponibili anche presso centri medici e farmacia. Inoltre l’obbligo di green pass per molte attività ha incrementato moltissimo i test eseguiti.

I grafici

I contagi: quattro grafici (CLICCA SULLE FRECCETTE SOPRA AL GRAFICO)

I ricoveri: quattro grafici (CLICCA SULLE FRECCETTE SOPRA AL GRAFICO)

I limiti nell’osservare la fotografia attuale

Questi grafici ci dicono a che punto siamo con un confronto sulle precedenti ondate epidemiche. Va però ricordato che è sbagliato osservare solo la “fotografia” attuale della situazione. Le ondate epidemiche ci hanno insegnato che i numeri possono esplodere molto velocemente e una crescita dei ricoveri ospedalieri oltre una certa soglia significa comprimere o azzerare l’attività dei normali reparti ospedalieri riducendo cure e prevenzione su pazienti con altre patologie.