Controlli di polizia nel centro di Varese e alle stazioni, identificate trenta persone

La Questura di Varese, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, ha intensificato i servizi di controllo nelle zone centro cittadino teatro di episodi di disagio sociale a causa di una maggiore presenza di soggetti dediti ad attività illecite.

L’attività ha consentito ai poliziotti di identificare martedì sera 2 novembre più di 30 persone – di cui una decina con precedenti di polizia – e controllare 19 veicoli in prossimità delle zone adiacenti la Stazione FS, Trenord, Piazza della Repubblica, via Adamoli e via Milano. Sono stati inoltre effettuati dei presidi anche all’interno delle aree di San Fermo e delle Bustecche.

Stessa attività di prevenzione è stata svolta, nelle ultime settimane, anche nella città di Saronno, dove sono stati identificati 25o persone, di cui 65 con precedenti di polizia e controllati complessivamente 53 veicoli.

È stato anche denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.