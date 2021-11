Una coperta grande quasi come piazza Repubblica: contro la violenza alle donne arriva Viva Vittoria Varese

Domenica 28 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Piazza della Repubblica a Varese sarà rivestita da una coloratissima e gigantesca coperta di maglia, formata da oltre milletrecento coperte.

Si tratta del progetto “Viva Vittoria Varese” realizzato in partenariato tra il Comune di Varese e l’associazione “I Colori del Mondo” ma soprattutto grazie all’impegno della associazione “Varese in Maglia“.

Domenica la piazza cittadina sarà allestita da coperte colorate, ognuna formata da quattro quadrati in maglia di 50 centimetri per 50, lavorate ai ferri o ad uncinetto e cucite insieme con un filo rosso. «Fino ad ad ora sono arrivati quasi 6000 quadrati, il che significa circa 2000 uomini e donne, al lavoro da tutta Italia: è stata una adesione commovente» ha specificato Antonia Calabrese, anima di Varese in Maglia.

Domenica il pubblico potrà non solo ammirare il risultato, ma anche scegliere e portare a casa le loro coperte, che saranno cedute a offerta libera a partire da 20 euro: il ricavato sarà devoluto ai quattro Centri Antiviolenza della Rete Interistituzionale territoriale di Varese di cui il Comune di Varese è Ente Capofila: Eos, Icore, Dico_Donna e Donna Sicura.

All’iniziativa hanno partecipato anche i comuni di Leggiuno, Luino, Besozzo, Masciago Primo, Castellanza, Cuasso al Monte e Azzate.

«Questo progetto è il risultato di un flusso positivo che ha visto il coinvolgimento di moltissime donne, ma anche uomini e ragazzi delle scuole impegnati a realizzare le coperte – spiega l’assessora Rossella Dimaggio – a cui si aggiungono i bambini che nelle ore del doposcuola hanno dipinto le confezioni di carta. Una rete per dire, uniti, no alla violenza sulle donne, di qualsiasi natura essa sia, psicologica, fisica, verbale. Con l’augurio che non sia più necessaria una giornata per ribadire un diritto fondamentale».

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Domenica 28 gli organizzatori saranno operativi fin dal primissimo mattino per stendere le coperte sulla piazza: l’evento sarà però aperto al pubblico dalle 9 alle 19, con la possibilità di scegliere e portare a casa le coperte, sostenendo così i Centri Antiviolenza.

Alle 10.30 ci sarà il primo flash mob a cura del gruppo del Centro di Formazione Fisico Sportiva Comunale, mentre alle 11.00 seguiranno i saluti di sindaco e istituzioni. Si prosegue alle 12.00 con il secondo flash mob mentre alle 14.30 sarà il momento dell’esibizione delle danze popolari gruppo femminile “Ikoreia”.

All’evento in piazza parteciperà Max Laudadio, mentre al Centro Commerciale Le Corti sarà allestita la mostra a cura del Liceo Artistico Frattini di Varese. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 5 dicembre 2021.

