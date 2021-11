Coppia di Cardano al Campo chiama i Carabinieri per un vicino molesto ma finisce in manette

Chiamano i Carabinieri per segnalare un inquilino del condominio che disturba ma vengono arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati momenti di confusione quelli vissuti ieri sera in un condominio di Cardano al Campo dove una coppia, marito e moglie sostanzialmente incensurati, sono finiti in cella per una notte dopo che avevano chiamato loro i militari per segnalare un vicino che disturbava.

La coppia si trovava nelle scale del condominio dove vive la madre di uno dei due, a circa 50 metri dalla loro abitazione, intervenuti su richiesta dell’anziana donna, spaventata dal vicino che continuava a bussare insistentemente alla sua porta. I due hanno iniziato ad urlare sul pianerottolo all’indirizzo del vicino molesto ma questi si era barricato in casa.

Al loro arrivo i militari hanno cercato di riportare la calma e ricostruire la vicenda ma la donna della coppia ha iniziato a prenderli a calci e sputi. Di fronte alla furia della signora ai militari non è rimasto altro da fare se non cercare di fermarla ma a quel punto si è messo di mezzo anche il marito. Tra spintoni, urla, insulti e calci i due sono stati entrambi portati in caserma mentre ad uno dei 4 carabinieri intervenuti sono stati refertati 6 giorni di prognosi per un violento calcio all’addome pare sferrato proprio la donna.

Entrambi sono stati processati questa mattina, martedì, in tribunale a Busto Arsizio con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato.