Il coraggio di Letizia Battaglia nel documentario “Shooting the Mafia”

Un nuovo appuntamento con la rassegna “Un posto nel mondo” di Filmstudio 90 che lunedì 29 novembre terrà una proiezione nell’aula magna dell’Università dell’Insubria di Varese. L’associazione cinematografica, in collaborazione con il corso Storia e storie del mondo contemporaneo e il laboratorio geografico sulle mafie dell’Università dell’Insubria, Libera Varese propone la proiezione del film-documentario «Letizia Battaglia – Shooting the Mafia» (Longinotto, 2019).

La serata, ad ingresso gratuito, sarà introdotta e presentata da ospiti ed esperti di Libera e del corso in Storia e storie. “Letizia Battaglia – Shooting the Mafia” di Kim Longinotto è un ritratto personale e intimo della fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano L’Ora.

Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, Kim Longinotto racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana.

I posti nell’Aula Magna sono distanziati e limitati dunque a 150: è consigliabile la prenotazione alla mail geografia@uninsubria.it.

