Il Corpo musicale di Arcisate dedica il Concerto di gala ai 500 anni della Basilica di San Vittore

Il Corpo musicale Arcisate rende omaggio alla Basilica di San Vittore nel 500° anno di fondazione eseguendo nell’antica chiesa il suo Concerto di Gala, tradizionale appuntamento che chiude l’anno e anticipa le festività natalizie.

L’appuntamento è per sabato 4 dicembre alle 21.

La banda cittadina, diretta dal M° Edoardo Piazzoli proporrà un programma suddiviso tra musiche più classiche e brani più vivaci e ci sarà spazio anche per la celebre musica di Ennio Morricone scomparso l’anno scorso.

«Sarà un concerto emozionante per noi che a causa del lockdown abbiamo fatto lunghi periodi senza poterci trovare – dice Luca Di Rita, del consiglio direttivo della banda – In questi ultimi 2 anni abbiamo già suonato un paio di volte in concerto ma sempre ripescando brani già fatti avendo avuto pochissimo tempo per prepararci; questo è il primo concerto a cui ci siamo potuti dedicare da più di due mesi ininterrottamente creando un programma nuovo».

Il concerto che sarà presentato da Martina Comolli, è realizzato con il patrocinio del Comune di Arcisate e della Comunità pastorale Madonna d’Useria, e l’organizzazione dell’Azienda Speciale Parmiani.

L’ingresso alla serata è libero fino ad esaurimento dei posti, limitati a causa delle misure anti Covid. Per l’ingresso in Basilica sono richiesti il green passe l’uso della mascherina.

Qui la locandina del concerto