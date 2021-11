Corrispondenze tra giganti: a Gallarate il festival musicale Spirto Gentil

Torna Spirto Gentil a Gallarate, il festival di musica classica nato nel 2009 e arrivato alla undicesima edizione. Quest’anno i due appuntamenti (20 e 21 novembre) fanno riferimento a un titolo con una idea forte: “Il maestro non lo si sceglie ma lo si riconosce”: saranno proposte “corrispondenze tra quattro giganti della musica”

Nei due diversi concerti al Teatro Condominio saranno protagonisti quattro compositori: i due più giovani (Ligeti e Skriabin) hanno acquisito dagli illustri predecessori – rispettivamente Bartók e Chopin – delle caratteristiche musicali ed espressive, sviluppandole poi nella propria autonomia di linguaggio e di personalità.

SABATO 20 NOVEMBRE – ORE 21:00

Pianista: Francesco Pasqualotto

In questo primo concerto ascolteremo musiche di due compositori ungheresi (e più precisamente transilvani): B. Bartók e G. Ligeti.

Il primo fu uno dei compositori più importanti della prima metà del Novecento. La sua produzione è molto varia: vi sono brani percussivi e drammatici, altri sperimentali, altri ancora si ispirano al folklore di vari paesi (egli fu anche un etnomusicologo di primissimo livello). Ligeti guarderà a Bartók come un maestro in tutti questi aspetti, e sarà uno dei compositori più impressionanti del secondo dopoguerra.

DOMENICA 21 NOVEMBRE – ORE 17:00

Pianista: Irene Veneziano

Verranno suonate musiche di F. Chopin, il grande compositore romantico polacco, e di

Al. Skrjabin, musicista russo che ebbe proprio Chopin come massimo punto di riferimento compositivo, soprattutto nella prima fase della sua attività. Entrambi hanno dedicato le loro migliori energie al pianoforte.



L’esecuzione dei brani musicali avverrà su un pianoforte Stenway grancoda della collezione Fabbrini.

Ingresso libero

I concerti si svolgeranno in ottemperanza delle normative sanitarie vigenti

Centro Culturale Tommaso Moro – Vicolo del Prestino, 2 – 21013 Gallarate (VA)

cctmg@libero.it – www.cctmg.it