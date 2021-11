Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 12, 13 e 14 novembre

È un fine settimana intenso di appuntamenti che animano la decima edizione di Glocal il Festival del giornalismo digitale in attesa del passaggio della cometa “67P” da osservare con un telescopio. E poi riparte la stagione teatrale di Cuasso al Monte e a Malnate sarà un weekend nel segno della lettura

SPECIALE GLOCAL 2021 – Il mondo della comunicazione si dà appuntamento a Varese – Tutte le info

EVENTI

ANGERA – Ad Angera una serata con consigli e pensieri sul mondo degli adolescenti. Venerdì 12 novembre alle ore 21 in sala consiliare i pedagogisti Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo presentano il libro “Tutti bravi genitori – con gli adolescenti degli altri” – Tutte le info

DUNO – Si celebra a Duno il 78° anniversario della Battaglia del San Martino. Uno dei primi scontri diretti fra i componenti dell’Esercito italiano e le truppe di occupazione nazifasciste. In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala polivalente del Comune di Cuveglio – Tutte le info

VARESE – “La luce del design”: un incontro a villa Recalcati. L’incontro illustra le ultime ricerche del colore come espressività relative alla fluorescenza dei materiali e dei nuovi sistemi di conduzione della luce senza fili, che vedono il CNR come capofila insieme all’Università di Firenze – Tutte le info

CASTELLANZA – Presenti! Torna il Festival dell’educazione con eventi di pedagogia pratica. A partire da sabato 13 novembre e per due settimane esperti pedagogisti psicologi ed educatori si confronteranno con i genitori sulle necessità di bambini e ragazzi – Tutte le info

ASTRONOMIA – Torna la cometa “67P”, venerdì 12 il passaggio più vicino alla Terra. Non si vedrà a occhio nudo ma per osservare il corpo celeste basterà un piccolo telescopio. I consigli della “Schiaparelli” per scattare le fotografie – Tutte le info

MUSICA

CUVIO – Sara dell’Olio in concerto a Cuvio. Il ricavato verrà devoluto a sostegno delle attività di prevenzione della lega italiana lotta ai tumori della Valcuvia – Tutte le info

TRADATE – L’Orchestra filarmonica europea in concerto a Tradate. Domenica 14 novembre alle 17 si esibisce l’orchestra giovanile diretta dal M° Marcello Pennuto. Ingresso libero – Tutte le info

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Mariolina Venezia e Sveva Casati Modigliani in biblioteca a Busto Arsizio. L’autrice del noto personaggio Imma Tataranni e la nota scrittrice di romanzi presentano i loro ultimi lavori in due appuntamenti organizzati da Libreria Ubik – Tutte le info

MALNATE – Un weekend all’insegna della lettura a Malnate. Venerdì 12 incontro con l’autore Elio Rimoldi, sabato 13 letture ad alta voce con i bambini e formazione con Sara Ghioldi – Tutte le info

VALLE OLONA – Libri, libri e ancora libri: in valle Olona tante presentazioni di opere inedite. Un week-end ricco di letteratura a Castiglione Olona, Cairate e Marnate, dove sono in programma tre presentazioni di libri – Tutte le info

CULTURA – Da Luino ai lager nazisti, le lettere di un padre in un libro scritto dai figli. L’esperienza del sottotenente luinese Natale Schiani è stata ritrovata e riscritta dai suoi figli nel libro “Il fucile dietro la schiena” edito da Dominioni Editore – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Un mese di mostre a Passione Arte, dove l’arte fa del bene. Due diverse esposizioni personali da scoprire, da qui a Natale, nello spazio artistico di via Mazzini 22 – Tutte le info

VARESE – Le piccole chiese di Varese: mostra fotografica di Vivi Papi allo spazio espositivo Acli. Inaugura venerdì 12 novembre la personale fotografica organizzata dall’International research center for local histories and cultural diversities dell’Università dell’Insubria, Italia Nostra Varese, Foto Club Varese e Acli Arte e Spettacolo – Tutte le info

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – L’ultimo De Rienzo al Cinema Lux e “Come un gatto in tangenziale” miglior film chiudono il Baff. Venerdì 12 novembre chiude la XIX edizione del BAFF – B.A. Film Festival con l’arrivo di Alessandro Haber, Renzo Carbonera e Giacomo Cimini – Tutte le info

CUASSO AL MONTE – Riparte la stagione del Teatro di Cuasso sotto la direzione di Paolo Franzato. Con la capienza ritornata al 100% la stagione teatrale propone arte, creatività e spettacoli – Tutte le info

CUNARDO – Piambello dal Vivo propone a Cunardo lo spettacolo alla Linea Cadorna “La Grande Guerra”. Domenica 21 novembre alle ore 14.00 lo spettacolo di Intrecciteatrali – Tutte le info

VIGGIÙ – A spasso nel tempo tra le vie e le corti della bella Viggiù. Domenica 14 novembre il Comune di Viggiù propone “A spasso nel tempo” passeggiate teatrali nelle vie del centro storico incontrando personaggi luoghi e storie. Un’idea del creatore di eventi Michele Del Greco. – Tutte le info