Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 19, 20, 21 novembre

È un weekend ricco di compleanni quello che sta per arrivare: per i 60 anni di Amnesty International a Villa Mylius sarà depositata una targa, mentre a Laveno Mombello si festeggia il mensile l’Informatore di compie 70 anni. Dieci sono invece gli anni di attività della Galleria varesina Punto sull’Arte. Poi da non mancare gli appuntamenti di letteratura, i concerti e le camminate nel parco

EVENTI

GAVIRATE – Le magiche atmosfere di Nepal e Tibet raccontate a Gavirate da Daniele Vallet. Appuntamento con lo scrittore aostano sabato 20 novembre (ore 21, sala consiliare di via De Ambrosis) con l’incontro intitolato “Nella terra dei giganti” – Tutte le informazioni

VARESE – Diritti dell’adolescenza in piazza tra boxe, street art e musica. I ragazzi si sperimentano tra via Marconi e centro Happiness per la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza e venerdì 19 novembre dalle 14,30 – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese la Marcia diritto 2021 sarà in modalità mista, in presenza e online. Oltre mille studenti per 55 classi parteciperanno all’evento del 19 novembre promosso in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – Tutte le informazioni

VARESE – Un calicanto per “Facciamo crescere i diritti”, con Amnesty a Villa Mylius. Sabato 20 novembre alle ore 14 nei pressi del Parco Gioia e della panchina gialla la cerimonia con deposizione della targa per i 60 anni di Amnesty International – Tutte le informazioni

MALNATE – A Malnate due giorni con Le Buon&Pratiche per dire che “Senza plastica c’è più gusto!”. Sabato 20 e domenica 21 tante iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della plastica organizzata dall’associazione tutta al femminile Le Buon&pratiche – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Remida festeggia il Natale in colonia. A Germignaga, presso la ex colonia elioterapica, tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. I laboratori sono rivolti alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Palio della Rama di Pomm a Gallarate entra nel vivo e si prepara al gran finale. In settimana tanti appuntamenti religiosi e tradizionali, poi domenica 21 le diverse gare, dal tiro alla fune alla staffetta, fino alla corsa con gli asini – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Il mensile l’Informatore di Laveno Mombello compie 70 anni. Venerdì 19 novembre, alle 21, una serata per festeggiare e ripercorrere la storia della rivista in occasione dell’importante anniversario – Tutte le informazioni

MALNATE – “Cammina Foreste Urbane 2021”, appuntamento ai Mulini di Gurone con Legambiente. L’iniziativa di Legambiente ed Ersaf si terrà sabato 20 novembre alle 13.45 per passeggiare nel Parco Valle del Lanza e nel Parco Cintura Verde Sud Varese – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – La compagnia Intrecci Teatrali presenta la rassegna “La meglio gioventù”. Si inizia questo weekend con due appuntamenti: uno sabato 20 novembre – Tutte le informazioni – e l’altro domenica 21 novembre – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Al collegio Rotondi si riflette sul futuro dopo la pandemia. Il collegio Rotondi avvia una serie di conferenze per riflettere sul futuro dopo la pandemia. Si inizia venerdì 19 novembre – Tutte le informazioni

TURISMO – L’autunno vi seduce? È merito dei pigmenti. La clorofilla che dona alle foglie la tipica colorazione verde durante la stagione autunnale cede il posto ad altri pigmenti colorati. Come i carotenoidi o gli antociani. Ecco dove ammirare il foliage nei dintorni del Varesotto – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Gallarate il festival Spirto Gentil porta alla scoperta della classica e dei suoi maestri. O meglio: dei rapporti tra maestri e allievi, grazie a due diversi concerti dedicati a Ligeti e Skriabin, Bartók e Chopin. I concerti dell’edizione 2021 affidati ai pianisti Francesco Pasqualotto e Irene Veneziano – Tutte le informazioni

VARESE – Al cinema Nuovo la storia di Gigliola Cinquetti e tanti appuntamenti per uno sguardo sul mondo. Giovedì 18 novembre in programma il film del regista ticinese Olmo Cerri sulla famosa cantante. Venerdì 19 l’anteprima di “L’afide e la formica”, sabato 20 novembre il film di Marco Bellocchio “Marx può aspettare” – Tutte le informazioni

SPORT

MOTOCROSS – Una giornata per provare le emozioni del motocross con il Manetta Team. L’appuntamento è domenica 21 a Gorla Minore con la struttura sportiva gestita da Martino Bianchi – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – La Biblioteca di Busto Arsizio cambia volto e si mostra ai cittadini. Domenica 21 novembre “Open day” per presentare le novità Visite guidate, prestito e tesseramento nuovi utenti – Tutte le informazioni

VARESE – “Tutti bravi genitori con gli adolescenti degli altri” in Sala Montanari. Il libro sarà presentato venerdì 19 novembre alle 21. Interverranno gli autori: Mirko Pagani, Matteo Locatelli e Giuseppe Ciccomascolo – Tutte le informazioni

GEMONIO – In biblioteca a Gemonio la presentazione del libro di Giò Barabino. Sabato 20 novembre dalle 16 la presentazione del volume “La cerca delle certezze”. Conduce Gianni Pozzi – Tutte le informazioni

LIBRI – Laveno, il bacio di Garibaldi e la grande alluvione del Verbano: premiato il romanzo “Ballata Laghera”. Il libro di Greta Bienati ha ricevuto il premio per il miglior romanzo storico alla XIX edizione del Premio Letterario Internazionale Lago Gerundo – Tutte le informazioni

FERNO – Dalla scrittura alle altre arti, un viaggio da non perdere alla cooperativa di Ferno. Un viaggio nelle arti comparate, con Sara Magnoli, Ivano Ventimiglia, Francesco Rossetti, Giada Bianchi – Tutte le informazioni

ARTE

GALLARATE – La moda “griffata” nasce al tempo degli Impressionisti: al Maga gli abiti indossati dalle donne parigine. Nell’ambito della mostra dedicata agli Impressionisti, una sezione, curata da Virginia Hill, presenta degli stupendi esemplari di abiti di grande sartoria perfetto esempio di dinamica espressione di novità e cambiamento – Tutte le informazioni

VARESE – Punto sull’arte: dieci anni di attività per la galleria varesina dal network internazionale. Aperta il 19 novembre 2011 a Casbeno conta oltre sessanta mostre e artisti italiani e stranieri. Oggi ha una seconda sede del cuore di Varese. Abbiamo intervistato la fondatrice Sofia Macchi – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Antonia Campi e la ceramica lavenese, due mostre al Midec. Le mostre rimarranno allestite fino a maggio 2022 e vedono alcuni pezzi mai esposti prima, dedicati alla grande designer italiana e alla storica della ceramica lavenese – Tutte le informazioni

MUSICA

GAVIRATE – Un concerto a Gavirate per rivendicare i diritti dei bambini. L’evento musicale “Ho il diritto di crescere felice” reclama i diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza con le parole recitate e cantate dagli stessi bambini e ragazzi dei cori della Valcuvia – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Quattro concerti in attesa del Natale nella chiesa dei Ss. Rocco e Sebastiano di Germignaga. Il primo appuntamento è per domenica 21 novembre, ore 15.30, con il Coro Città di Luino – Tutte le informazioni

SALUTE

VARESE – Camminata per le vie di Varese in occasione della Giornata mondiale del diabete. Sabato prossimo 20 novembre si terrà la tradizionale camminata. Il raduno è previsto alle 9.15 in Piazza Monte Grappa. Non è necessaria la pre-iscrizione. Per info telefonare allo 0332278569 al mattino – Tutte le informazioni