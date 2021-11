Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 26, 27, 28 novembre

Sarà un weekend tra sole e nuvole e in molte piazze si accenderanno le prime lucine di Natale. Il Museo Maga propone una visita guidata gratuita alla mostra degli Impressionisti in italiano e giapponese mentre Eduardo De Filippo va in scena a Tradate. Possiamo trovare il tempo per la solidarietà con le iniziative a Varese, Porto Ceresio e Induno Olona. A Varese ritorna l’obbligo di mascherina all’aperto nelle vie del centro di Varese e nei luoghi turistici.

METEO

LE PREVISIONI – Weekend tra nuvole e sole, sabato possibile neve a quote collinari. Giornate volte alla variabilità sotto il profilo meteo. Inizio di settimana sotto zero con gelo e ghiaccio – Tutte le info

VARESE

SPECIALE CORONAVIRUS – Weekend con le mascherine all’aperto, arriva l’obbligo a Varese. Saltano alcuni eventi. L’obbligo di mascherina all’aperto varrà nelle vie del centro di Varese e nei luoghi turistici. Annullate le cerimonie pubbliche di accensione delle luci ai Giardini – Tutte le info

EVENTI

VARESE – A Varese nasce un Temporary Christmas Market con Creanza creative. Lo speciale mercatino natalizie è allo Spazio Futuro Anteriore per otto giorni, tutti i sabati e le domeniche dal 27 novembre, con tanti artigiani locali – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Slow Food porta il Mercato Contadino anche a Busto Arsizio. Un mercato di prodotti agricoli del territorio, previsto per ogni terza domenica del mese nel Parco Comerio. Organizzano le condotte di Legnano e Valle Olona di Slow Food – Tutte le info

MALNATE – Torna il mercatino di Natale della Finestra di Malnate. Dal 28 novembre al 19 dicembre quattro domeniche per acquistare i lavori dell’associazione che si occupa di ragazzi con disabilità – Tutte le info

TURISMO – Tornano i viaggi ai mercatini di Natale, le gite da Varese con Morandi Tour. Viaggi in giornata o piccole vacanze alla scoperta delle “atmosfere natalizie”. Si ritorna a viaggiare alla scoperta di alcune delle più caratteristiche località – Tutte le info

CASTRONNO – Birra e Panettone, alla scoperta di un nuovo abbinamento. I padroni di casa proporranno le proprie birre artigianali in abbinamento ai panettoni del forno “Il Giusto Impasto” di Castronno – Tutte le info

VARESE – Al Palace una cena “alla Piero Chiara”. È un po’ l’evento conclusivo del Premio Chiara 2021 ma anche un impegno per la prossima edizione. Tutto sulle tracce della passione da buongustaio dello scrittore – Tutte le info

TURISMO – Dopo la pandemia riaprono tre tesori della Milano archeologica. I soci volontari del Touring Club Italiano tornano ad accogliere i visitatori all’Antiquarium Alda Levi, alla Cripta di San Giovanni in Conca e alla Basilica dei Santi Apostoli e Nazaro Maggiore – Tutte le info

BUGUGGIATE – Un evento culturale per conoscere i segreti di Santa Caterina ad Erbamolle. Lo ha organizzato domenica 28 novembre (a partire dalle 15) l’associazione l’Alveare in collaborazione con il Comitato che tutela la chiesetta. Video, foto e rinfresco finale – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Tornano le “Giocomerende” al Museo a Busto Arsizio. Domenica 28 novembre prendono il via gli appuntamenti dedicati alle famiglie con un laboratorio in programma al Museo del Tessile – Tutte le info

VARESE – Una giornata del miele in corso Matteotti a Varese. E’ organizzata per domenica 28 dal “Consorzio Qualità Miele Varesino” insieme all’Associazione Produttori Apistici – Tutte le info

LUVINATE – Laboratori creativi alla Fiera del recupero e del riciclo di Luvinate. L’evento promosso dalla scuola primaria per il recupero di libri, bici, stoffe, giochi di una volta, computer e cibo nella mattinata di sabato 27 novembre al Parco del Sorriso – Tutte le info

SPECIALE LUCI DI NATALE

VARESE – Due milioni di lucine di Natale dal lago Maggiore a quello di Varese. Sul sito varesedoyoulake.it la Camera di Commercio raccoglie tutti gli eventi delle festività natalizie in provincia di Varese. Presepi, mercatini e giardini illuminati renderanno magico il periodo delle feste – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Si accendono le luci di Natale a Busto Arsizio. L’accensione ufficiale delle illuminazioni natalizie è prevista per venerdì in via Milano – Tutte le info

COMO – A Como si riaccende il Natale: torna la “Città dei Balocchi”. Dal 27 novembre al 6 gennaio il centro della città lariana tornerà a colorarsi con il mercatino natalizio e lo spettacolo di luci – Tutte le info

VERBANIA – Pista di ghiaccio, ruota panoramica e lucine per un ricco Natale tra Verbania, Intra e Pallanza. In programma tante manifestazioni per grandi e piccini per tutto il periodo natalizio con spettacoli, attrazioni e molto altro – Tutte le info

SANGIANO – A Sangiano si accende la magia del Natale. La Pro Loco Sangiano, domenica 28 novembre, organizza i “Mercatini sotto la stella”. A partire dalle 10.30, nella bella cornice di Villa Fantoni, una giornata dedicata al Natale. – Tutte le info

LAVENA PONTE TRESA – A Lavena Ponte Tresa arriva la pista di ghiaccio e si accendono le lucine. Sulle sponde del Ceresio sabato 27 novembre sarà inaugurata la pista di ghiaccio e saranno accese le luminarie, sia a Lavena che a Ponte Tresa – Tutte le info

SOLIDARIETA’

PORTO CERESIO – Apericena e rock a Porto Ceresio per sostenere i progetti dell’Arcobaleno di Nichi. Venerdì 26 novembre una serata con apericena e concerto della Decanter cover band a sostegno del progetto di residenze per le famiglie con bimbi in cura presso il Day center della Fondazione Giacomo Ascoli – Tutte le info

VARESE – Sabato 27 novembre torna nei supermercati la Colletta Alimentare nel segno della solidarietà e della speranza. Dopo un 2020 anomalo, la raccolta di alimenti e beni di prima necessità torna in presenza in 85 punti vendita del nord del Varesotto. Insieme all’associazione Non solo Pane, ci saranno gli alpini di Varese e Luino, la Croce Rossa e la San Vincenzo – Tutte le info

VARESE – Arrivano le “Love in the box” solidali per il Parco Gioia. Le box proposte dallo chef Marco Dossi sono 4, per 4 ricette: ciascuna contiene ingredienti di qualità per preparare a casa dei piatti gourmet e sostenere il completamento del parco inclusivo – Tutte le info

INDUNO OLONA – Arte, musica e parole: Induno Olona dice no alla violenza sulle donne. Domenica 28 novembre una serata alla Fabbrica Zer’Art di via Solari 4. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare portando un piccolo sasso colorato di rosso che sarà utilizzato per creare un’installazione artistica – Tutte le info

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – Due visite guidate al Maga di Gallarate per scoprire modernità ed esotismo, tra Parigi e il Giappone. L’iniziativa, legata alla mostra sugli impressionisti, esplorerà le contaminazioni e le influenze reciproche tra Francia e Giappone dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento. – Tutte le info

GALLARATE – Le città (in)visibili di Stefano Canziani in mostra a Civico3. Nell’opera dell’architetto gallaratese edifici noti e meno noti, di diversi periodi storici, diventano protagonisti di un racconto che esula dal reale, entrando in una dimensione onirica – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – Tutte le donne sono belle e forti come un albero: la nuova mostra di Isabel Lima. Dal 26 novembre a Palazzo Branda installazioni, sculture e fotografie dell’artista – Tutte le info

GALLARATE – Le opere di Eliseo Valenti in mostra alla Azimut di Gallarate. In via Borghi venerdì sera l’inaugurazione della mostra – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Visite guidate per grandi e per bambini alla mostra di Giovanna Giachetti “Se questo vale”. Prima del finissage, in programma sabato 5 dicembre, sabato 27 novembre e sabato 4 dicembre ci saranno visite su prenotazione condotte dalla stessa artista – Tutte le info

LAVENO MOMBELLO – Il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”. La mostra verrà inaugurata sabato 27 novembre, alle 16 e sarà visibile fino al 9 gennaio – Tutte le info

LIBRI

CASALZUIGNO – Ad Arcumeggia la presentazione del libro “Una nuova età di formazione”. Continua la rassegna dedicata alla presentazione dei libri: l’ospite di sabato 27 novembre, alle 15 e 30, è Chiara De Giorgio – Tutte le info

LIBRI – A Gallarate si presenta “Coccoladieta”, il diario alimentare per aiutare a rimettersi in forma. Il Coccoladieta è il primo diario alimentare ideato per accompagnare con dolcezza le persone in cerca di una nuova silhouette. La nuova edizione sarà presentata sabato a Gallarate – Tutte le info

CASTIGLIONE OLONA – La cucina del Titanic, il nuovo libro di Patrizia Rossetti a Castiglione Olona. Continua sull’onda del Titanic la proposta dell’associazione Borgo antico per “Il te con l’autore” di domenica 28 novembre. L’appuntamento è sempre alle 16 al caffè Lucioni – Tutte le info

GALLARATE – Alle Arti di Gallarate sulle tracce di migranti, nomadi, viaggiatori nella letteratura. È il tema del 64esimo corso di formazione proposto dal Centro Culturale della sala di via don Minzoni. Due giorni di relazioni, dibattito e convegno, dalla letteratura dei Paesi europei a quella sudamericana – Tutte le info

VARESE – Da Youtube al libro, Alessandro Vanoni presenta “Se questo libro parlasse”. Appuntamento con lo youtuber per sabato 27 novembre, alle 16.30 alla Mondadori – Tutte le info

VARESE – L’autrice varesina Elisa Castiglioni presenta il suo nuovo romanzo ispirato alla vita del nonno partigiano. L’appuntamento è alla libreria Potere ai Bambini di Varese, domenica 28. Saranno presenti ANPI di Varese e di Cardano al Campo – Tutte le info

SPORT

CICLISMO – Eolo Cdf Climb: tutto pronto per l’inaugurazione della salita tra Varese e il Campo dei Fiori. Domenica 28 novembre alle 10 il lancio ufficiale del percorso permanente in salita. Dopo il taglio del nastro, la pedalata in gruppo: ecco come fare per prenotarsi – Tutte le info

CICLOCROSS – Due giorni di ciclocross a Monvalle sulla riva del Lago Maggiore. Ultimo fine settimana di novembre sui pedali per gli specialisti di questo sport grazie alle due gare del Criterium Varesino organizzate dal GS Contini – Tutte le info

TEATRO

TEMPO LIBERO – All’auditorium di Maccagno uno spettacolo su Mia Martini. “Semplicemente Mia” chiuderà la “Rassegna teatrale d’Autunno” organizzata dalla Pro Loco Maccagno Lago Maggiore – Tutte le info

GALLARATE – The Black Blues Brothers al Teatro Condominio di Gallarate. Cinque straordinari acrobati, in stile americano e con l’Africa nel sangue, per la prima volta a Gallarate – Tutte le info

TRADATE – Eduardo De Filippo va in scena a Tradate. Sabato 27 novembre alle 21 la compagnia teatrale “Le 12 lune” presenta “Bene mio e core mio” al Cinema Teatro Grassi – Tutte le info

MUSICA

VARESE – Veronica Sbergia e Max De Bernardi in concerto alla Vecchia Varese. Appuntamento con il duo per domenica 28 novembre, alle 20 e 30. Su prenotazione, ingresso con green pass – Tutte le info

VENEGONO SUPERIORE – Quattro concerti natalizi del Coro Pieve del Seprio. La prima uscita è prevista sabato 27 novembre a Venegono Superiore, chiesa parrocchiale di s. Giorgio – Tutte le info

VEDANO OLONA – Appuntamento con il reggae’n’roll degli Hierbamala. Appuntamento con la storica band per venerdì sera (26 novembre) all’Arlecchino Show – Tutte le info