Cosa fare a Varese e nel Varesotto: gli eventi del weekend del 5, 6 e 7 novembre

Ecco gli appuntamenti in programma per il primo fine settimana di novembre tra eventi autunnali, musica e passeggiate.

LE PREVISIONI

METEO – Prevalentemente soleggiato questo primo fine settimana di novembre nelle giornate di venerdì e sabato. Qualche annuvolamento stratificato è invece previsto nella mattinata di domenica con ampie schiarite nel corso della giornata – Le previsioni

EVENTI

GALLARATE – da venerdì a domenica in piazza Libertà c’è Trentino in Piazza, con strudel di sfoglia, canederli, grappa e ogni altra specialità trentina – Tutte le info

AZZATE – tutti in piazza Belvedere con Valbossa In Rosa sabato e domenica con castagne, vin brulè e pizza fritta. Lettura animata per bambini e festa di “Halloween” con l’associazione genitori della scuola dell’infanzia – Tutte le info

CUVIO – Organizzata dagli agricoltori la Festa del Ringraziamento è un antico rito che si rinnova di anno in anno. L’auspicio che neve e gelo portino bene per la ripresa delle colture a primavera – Tutte le info

MALNATE – Domenica è in programma una celebrazione speciale per la Giornata delle Forze Armate – Tutte le info

LUGANO – Finalissima della Coppa del Mondo del Panettone inizia il 5 novembre. L’evento che decreterà il panettone più buono del mondo. Finalisti e giuria da nove paesi oltre a eventi, corsi e workshop – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – La mongolfiera di Volandia atterra in piazza San Giovanni sabato 6 novembre: tutti potranno salire a bordo per un selfie – Tutte le info

NATURA

TRADATE – Ultimo evento della stagione con AstroNatura: al Centro Didattico del Parco Pineta arriva La Locanda degli Animali, con una lunga serie di attività organizzate per domenica 7 novembre 2021 dalle ore 14:00 alle 17:30 – Tutte le Info

GAZZADA – Gli eventi promossi dalla Biblioteca si aprono sabato 6 novembre alle ore 14 con una passeggiata animata da racconti e letture sul tracciato della Via Francisca nel territorio di Gazzada Schianno – Tutte le info

LAVENA PONTE TRESA – Il lungolago, lo stretto e i cammini di Lavena Ponte Tresa. Una passeggiata ciclopedonale perfetta per tutta la famiglia fra installazioni artistiche e i panorami del Lago Ceresio, ideale anche per chi voglia partire per un viaggio sulle orme degli antichi pellegrini – Tutte le info

BAMBINI

Tanto sole e poche nubi rendono questo primo weekend di novembre ideale per scoprire i colori dell’autunno con passeggiate nei boschi o in riva al lago. Tantissime sono poi le iniziative, i giochi e gli spettacoli da condividere, genitori e figli insieme

MUSICA

BARASSO – Novembre in musica con la stagione 67 Jazz Club Varese che propone concerti per quattro venerdì di seguito al CFM di Barasso con formazioni d’eccellenza. Dal 5 novembre – Tutte le info

GAZZADA SCHIANNO – “Sintiendo Piazzolla”, un weekend di musica e cinema dedicato al genio argentino. Si comincia sabato 6 novembre alle ore 21 al Teatro San Luigi di Schianno con il concerto dei Tanguediaduo e per domenica 7 alle 16 e 30 alla Sala Polivalente della Biblioteca con la proiezione del film di Pablo Rho e Guillermo Stamponi – Tutte le info

CINEMA E TEATRO

MACCAGNO – Sabato 6 novembre la compagnia Teatro Blu porta la Traviata all’Auditorium di Maccagno – Tutte le info

VARESE – Al Miv di Varese un omaggio a Dante con le letture cantate dei suoi versi. L’appuntamento è per sabato 6 novembre, alle 10 e 30 tra letture e proiezioni. Aperte le prenotazioni – Tutte le info

GALLARATE – “La verità” è il nuovo spettacolo del Gruppo Teatrale Crennese che debutterà sabato 6 novembre al Teatro delle Arti di Gallarate – Tutte le info

GAZZADA SCHIANNO – nel pomeriggio di domenica il secondo appuntamento di “Sintiendo Piazzolla” è in Sala Polivalente della Biblioteca con la proiezione del film di Pablo Rho e Guillermo Stamponi – Tutte le info

VARESE – Storia di Nina allo Spazio Yak, per bambini di tutte le età in scena sabato 6 novembre alla Piramide di piazza De Salvo per il Festival Latitudini – Tutte le Info

VARESE E PROVINCIA – Torna la rassegna “Un posto nel mondo”, tra cinema e sociale. Il progetto, nato nel 2002, vedrà la partecipazione di nomi importanti del cinema, della cultura e del terzo settore. 30 appuntamenti che si svilupperanno nell’arco di un mese a partire dal 5 novembre – Tutte le info

BESNATE – Venerdì 5 riapre il cinema Incontro dopo due mesi di ristrutturazione e si prepara a festeggiare il novantesimo anniversario con delle proiezioni speciali – Tutte le info

ARTE

BUSTO ARSIZIO – Palazzo Cicogna ospita la mostra “Giovanna Giachetti. Se Questo Vale”, personale dell’artista Giovanna Giachetti a cura di Marta Orsola Sironi. Si tratta di una nuova mostra della rassegna “Uno spazio per l’arte” che sarà inaugurata sabato 6 novembre alle 18 e resterà allestita nelle sale del palazzo fino al 5 dicembre – Tutte le info

GALLARATE – Cuscini d’arte è il nuovo progetto artistico di Chicco Colombo. Le opere stampate su tessuto per arricchire la propria casa saranno al Civico 3 da sabato 6 novembre – Tutte le info

VARESE – “Omaggio a Fibonacci”, l’artista Giorgio Piccaia in mostra al Battistero di Velate in un’esposizione a cura di Carla Tocchettiche sarà inaugurata il 6 novembre e sarà visitabile fino al 21 dello stesso mese. In programma anche delle conferenze stampa sul tema – Tutte le info

BUSTO ARSIZIO – Da venerdì 5 a domenica 7 novembre si “recupera” finalmente alla Galleria Boragno “Once upon a time as well as now…”, la mostra personale di Francesca Testa rinviata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria – Tutte le info

VARESE – “In equilibrio tra sogno e realtà” con Silvia Scuderi. Domenica 7 novembre, alle 15, alla Sala Nicolini di Varese, sarà inaugurata la personale di pittura dell’artista padovana – Tutte le info

VARESE – Mirrors, le opere di Silvio Porzionato in mostra da Punto sull’Arte fino al 27 novembre – Tutte le info

LIBRI E LETTERATURA

MALNATE – Tra gli eventi promossi dal Comune venerdì 5 novembre ce n’è uno dedicato al baseball con la presentazione del libro “Il diamante è per sempre” di Mario Salvini – Tutte le info

LIBRI – Il Novecento senza Hitler e Stalin, nel libro “Il diavolo senza corna” di Stefano D’Adamo. Ucronia è la storia andata diversamente dal reale. Laureato in storia, il bustocco Stefano D’Adamo ha immaginato il “secolo breve” senza due protagonisti sanguinari – Tutte le info

CANTELLO – L’autrice Vera Gandini presenterà il suo libro “Quando lo svezzamento è un affare di famiglia” pubblicato da Il Leone Verde per la collana Il bambino naturale sabato 6 novembre all’Antico cascinale Lombardo – Tutte le info

SPORT

VARESE – Football e spettacolo al “Franco Ossola” con il torneo dei Gorillas Varese: un triangolare a Masnago dalle 12 di domenica 7 novembre. Oltre ai biancorossi ci saranno i Blue Storms Busto e i Rams Milano. Tante iniziative collaterali alle partite – Tutte le info

SOLIDARIETA’

CITTA’ – Tornano nelle piazze i cioccolatini della ricerca di Airc. Sono I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC per informare e sensibilizzare il pubblico sull’emergenza cancro e presentare le nuove sfide dei ricercatori. Fino al 19 novembre – Tutte le info

AZZATE – Etico ed ecologico, il mercatino solidale dello Stendipanni, interamente gestito dalle volontarie di Mamme in cerchio, è aperto tutti i giorni, con abiti giochi e attrezzature usati ma in ottimo stato a sostegno della maternità – Tutte le info

VARESE – Vendita prenatalizia a favore dei bisognosi. La Società di San Vincenzo torna a organizzare la vendita il cui ricavato andrà a sostenere le famiglie bisognose – Tutte le info

Foto d’archivio e Pixabay