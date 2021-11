Cresce la richiesta di dosi “booster” contro il Covid mentre partono le vaccinazioni contro l’influenza

Sono in aumento gli ultrasessantenni, pazienti fragili e operatori sanitari che aderiscono alla campagna vaccinale anticovid con la dose “booster”. Si tratta di una terza somministrazione consigliata per mantenere elevato il livello di anticorpi.

Negli ultimi 15 giorni sono stati quasi 30.000 gli aventi diritto che si sono prenotati e presentati nei punti vaccinali: 20.000 ultrasessantenni, 7900 operatori sanitari e 1300 pazienti fragili. Da inizio novembre, la capacità della rete dei punti erogativi, predisposta da Ats Insubria d’intesa con l’Unità di crisi di Regione Lombardia, riesce a contenere la domanda che si aggira tra i 3500 e i 3800 vaccini al giorno quando la capacità è di 4000 dosi al giorno.

Dal fine ottobre ha preso il via anche la campagna vaccinale contro l’influenza. Le somministrazioni sono gratuite solo per determinate categorie di persone: over65 anni, pazienti fragili, donne in gravidanza, lavoratori di determinati settori.

Gli over65 devono rivolgersi al proprio medico curante o, in alternativa, registrarsi sul portale di Poste. Le prenotazioni sono attive dal 28 ottobre scorso ma le somministrazioni partiranno dall’11 novembre.

Stessa modalità per i bambini tra i 2 e i 6 anni che devono chiedere al proprio pediatra o, in alterativa, prenotarsi all’hub vaccinale a partire dal prossimo 9 novembre. Sono aperte le prenotazioni per i cronici che potranno presentarsi a partire da giovedì 11, da oggi possono fare richiesta le donne gravide che non possono fare riferimento a un reparto di ostetricia. Apriranno il 15 novembre le prenotazioni per i donatori di sangue che saranno chiamati a partire dal 25 mentre gli operatori sanitari, non ospedalieri, possono prenotarsi dal 22 novembre. Da fine novembre verranno chiamati anche gli i sessantenni ( fino ai 64).