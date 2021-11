Croce Rossa di Luino e negozianti: il patto per sostenere chi fa del bene per la città

«Per questo Natale non venderemo panettoni, ne vogliamo sovrapporci ad altre associazioni nelle iniziative in piazza, ma abbiamo deciso di sostenere le attività commerciali del territorio con una raccolta fondi denominata “Io sto con la CRI e compro QUI”.»

Lo fanno sapere dal comitato locale della Croce rossa italiana di Luino.

Dopo il successo infatti dello scorso anno, anche per le prossime settimane la Croce Rossa di Luino e Valli siglerà una partnership con quei commercianti che vorranno esserci vicini e contribuire a sostenere l’impegno dei nostri volontari.

Nel contempo, la nostra scelta è precisa: invitare la popolazione a fare le compere di Natale nei negozi del luinese. Sosteniamo il commercio e gli esercenti locali, già duramente colpiti durante i mesi scorsi a causa della pandemia.

I volontari della CRI posizioneranno le loro “cassette della solidarietà”, realizzate dai ragazzi del laboratorio di falegnameria del CFP di Luino (nella foto), nei negozi che esporranno il marchio “Io sto con la CRI e compro QUI”. Questo starà a significare che i clienti in cerca di regali potranno, mentre fanno gli acquisti nei negozi, fare anche una piccola donazione alla Croce Rossa, magari mettendo il resto o qualche momenita nelle cassette che verranno esposte.

«Parrucchieri, baristi, commercianti, estetisti: la solidarietà è trasversale, l’amicizia verso i volontari della Croce Rossa abbatte ogni ostacolo ed ogni divisione ideologica, consolidando un’iniziativa volta a far del bene all’economia del territorio.

Un modo diverso per fare comunità: sostenere la Croce Rossa tramite l’aiuto dei commercianti luinesi, ma nel contempo invogliare le persone a comprare anche sul territorio, non solo su Internet. Lo scorso anno hanno aderito oltre 40 attività commerciali. Puntiamo ovviamente ad allargare la solidarietà con il fine di raccogliere piccoli aiuti che ci serviranno in questo periodo emergenziale ancora molto delicato», spiega il Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli, Pierfrancesco Buchi.

Chiunque volesse aderire può chiamare in sede CRI allo 0332 510444 per concordare la consegna della cassetta. Ogni negozio che aderirà non solo sarà sostenuto tramite i nostri canali social, ma diventerà partner della Croce Rossa con la possibilità di avere canali preferenziali per corsi di formazione messi in campo dal Comitato di Luino e Valli.