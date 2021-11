“Cronache dalla terra di nessuno”, Luciana Ruffinelli intervista Maria Giovanna Massironi alla Famiglia Bustocca

Martedì 23 novembre alle ore 18, presso la sede della Famiglia Bustocca a Busto Arsizio via Fratelli d’Italia 7 , l’ex-consigliera comunale e regionale Luciana Ruffinelli presenterà il libro di Maria Giovanna Massironi «Cronache dalla terra di nessuno», con l’intervento dell’autrice. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Necessario Green Pass.

L’opera (edita da Albaccara) racoglie poesie semplici e ricche di speranza. Uno sfogo immediato, improvviso e liberatorio dove si manifesta la capacità di assumere l’esperienza personale del disagio per collegarsi al malessere generale del nostro tempo. Maria Giovanna Massironi ha scritto di getto, non pensando di comporre versi. «Quando ho iniziato a scrivere, ero in una condizione singolare: uno stato della coscienza che ora potrei definire di presentimento. Le Cronache costituiscono un punto di arrivo e un punto di partenza, una riflessione che è durata all’incirca due anni ed è rappresentata figurativamente nell’alternarsi di sessantaquattro giorni e notti». Questa la descrizione che ne fa Ibs.