Crugnola è vicecampione d’Italia rally. Festa per Bizzozero e Tosetto

Il “Liburna Terra” di Volterra ha concluso la stagione del CIR, il campionato italiano assoluto di rally, tornato quest’anno nelle mani del veneto Giandomenico Basso dopo il trionfo “targato Varese” del 2020 quando a vincere fu Andrea Crugnola su Citroen C3.

La stagione del campione di Calcinate del Pesce – ingaggiato quest’anno dalla Hyundai – non è stata delle più fortunate, ma Crugnola è riuscito comunque a terminare il CIR al secondo posto assoluto proprio grazie al risultato colto in Toscana. Andrea, con Pietro Ometto, ha ottenuto una buona quinta piazza assoluta, risultato interessante perché colto sulla terra contro gli specialisti di questa disciplina, ed è stato il migliore tra i (pochi) piloti presenti in corsa per il CIR: i 13,5 punti incassati gli hanno permesso di raggiungere quota 81 e il conseguente “status” di vicecampione alle spalle di Basso (111) e davanti ad Andolfi (75,5).

Il “Liburna Terra” è stato vinto dall’emergente Alberto Battistolli (Skoda Fabia Rally2) che ha battuto l’eterno Paolo Andreucci (Fabia R5), il quale però si è cucito sulla tuta l’ennesimo scudetto, ovvero il titolo italiano del CIRT (tricolore su terra), grazie anche all’uscita di scena di Scandola.

Tosetto e Bizzozero

La gara di Volterra però ha portato una bella soddisfazione al rallysmo varesino: David Bizzozero e Denis Tosetto su Toyota Yaris hanno infatti confermato il pronostico della vigilia e conquistato il titolo nazionale di classe N5, una novità del panorama motoristico, nonostante non abbiano portato a termine la corsa (ritiro nella sesta speciale).

Arrivati in Toscana con un largo vantaggio costruito nelle gare precedenti, “Bizzo” e Tosetto sono diventati automaticamente campioni quando l’unico pilota che poteva impensierirli, Rigo, è stato costretto al ritiro. Una bella soddisfazione, quella del trofeo, per l’esperto pilota di Cugliate Fabiasco che festeggiava anche i 300 rally in carriera.