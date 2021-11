CSK: a Busto Arsizio lo Yoga è un affare di famiglia

C’è una novità nell’offerta del Centro Studi Karate Busto Arsizio: una specialissima classe di yoga, dedicata ai bambini. Ma insieme ai genitori. Un momento per tenersi in forma e rilassarsi insieme, bambini dai 4 ai 6 anni, oppure dai 7 agli 11 anni, con i genitori al seguito.

Un’attività resa possibile grazie al metodo Balyayoga® Genitori – figli, una metodologia innovativa che si propone di avvicinare i bambini allo yoga attraverso il gioco e la creatività, vivendo l’esperienza insieme a mamma o papà.

Attraverso l’alternanza di momenti ludici e momenti distensivi, i bambini verranno guidati e guideranno il loro genitore verso un percorso introspettivo in modo gioioso, spontaneo e naturale. Verranno proposte tutte quelle attività come il gioco, le asana, attività creative e manuali, rilassamento e meditazione che lavorano sulla diade Genitore-Figlio per promuovere l’interazione e lo scambio al suo interno e riscoprire quella meravigliosa unione, portando numerosi benefici per il bambino, per il genitore e per la coppia.

Le attività di yoga offerte dal CSKBA nella nuova sede di via Magenta a Sacconago (Busto Arsizio), comprendono anche quelle più classiche, per adulti oppure per bambini dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14, oppure lezioni individuali. Un’offerta in più, che si affianca alla rosa di possibilità che comprendono tante affascinanti discipline orientali, come il karate, e la ginnastica pensata soprattutto per gli anziani e non solo.

La nuova sede di via Magenta è stata inaugurata un mese fa, ma è già diventata il centro di tante attività: «Abbiamo voluto rimanere a Sacconago per continuare il nostro presidio in questo quartiere, che soffre di tutte le “classiche” problematiche delle periferie delle grandi città – racconta Paolo Busacca, responsabile delle attività di karate e “anima” dell’associazione – non è stato semplice, abbiamo dovuto cavarcela con le nostre sole forze. Ma i nostri soci non ci hanno mai abbandonato, anzi, e proprio per questo abbiamo cercato un nuovo spazio senza allontanarci dal quartiere che ci ha visto nascere e crescere».

Uno sforzo che è stato ricambiato: dai 650 soci del periodo pre-Covid, il CSKBA ne ha mantenuti oltre 400, che stanno tornando con entusiasmo alle attività nella nuovissima sede, e che sono destinati a crescere con le nuove proposte che, grazie ad una palestra di proprietà, è possibile mettere in atto.

Come per ogni corso, è possibile avere una lezione di prova. La prima in assoluto per questa nuova proposta sarà sabato 6 novembre, sempre in via Magenta 86. È necessario prenotarsi chiamando il 338 7335061 o scrivendo a info@cskbustoa.it Per chi ha già compiuto i 12 anni, sarà necessario esibire il greenpass per accedere ai locali, in ottemperanza alle norme vigenti.