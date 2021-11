A Cuasso al Monte grande successo per la lanternata di San Martino: in 300 nel bosco con l’associazione On

(foto di Giacomo Miglierina) – Grande successo per la Lanternata di San Martino che si è svolta nella serata di domenica 21 novembre all’Alpe Tedesco con oltre 300 persone di tutte le età a creare un lungo serpentone luminoso tra i boschi.

La manifestazione, promossa anche quest’anno dall’associazione On per avvicinare bambini e famiglie a vivere la natura con rispetto e senza paura, in questa nona edizione ha avuto una marcia in più: portare solidarietà ai bambini in cura al Day center per l’onco ematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte, cui è stato devoluto l’intero ricavato della manifestazione.

«Ringrazio l’associazione On e Max Laudadio per averci coinvolto in questa splendida iniziativa che valorizza il territorio di Cuasso e dell’Alpe Tedesco e unisce la passione per la natura alla missione della Fondazione nel sostenere i piccoli malati in cura all’onco-ematologia pediatrica», ha detto Marco Ascoli, presidente di Fondazione Giacomo Ascoli.

Sono stati proprio i bambini malati, assieme ai volontari, a costruire nel reparto varesino, nelle scorse settimane, le lanterne utilizzate durante la manifestazione per illuminare dopo il tramonto il sentiero che ha ripercorso, in diverse tappe tra i boschi del Parco delle cinque vette, la storia di San Martino.

La lanternata infatti, inizialmente prevista per il weekend precedente ma rinviata a causa del maltempo, nasce per ricordare la storia del santo «e soprattutto il gesto generoso di dividere il proprio mantello per aiutare un mendicante – sottolinea Samanta Fezzardi, responsabile della lanternata per associazione On – Ed è questa l’importanza del gesto: ha aiutato il prossimo condividendo il proprio, non ciò che aveva in più».

Quest’anno ad accompagnare bambini e genitori nella lanternata anche la musica di tre flautiste del Liceo musicale di Varese e il Coro Prealpi di Cocquio Sant’Andrea diretto dal M° Guido Paroni .«Li ringrazio di cuore – aggiunge Max Laudadio, fondatore di associazione On – Come ringrazio gli Alpini e la Protezione civile di Cuasso senza i quali la manifestazione non sarebbe possibile perché puliscono il bosco, preparano il falò, il te e il vin brulè che riscaldano i partecipanti a fine manifestazione accompagnando la merenda offerta dai cioccolatini di Buosi e dai biscotti di Bacilieri, gentilmente offerti alla manifestazione».

La lanternata di quest’anno è stata dedicata alla memoria di Giorgio Bianchi, tra i soci fondatori e cassiere di associazione On, e di Valerio Vanoni, storico responsabile della Protezione civile di Cuasso che ha sempre sostenuto l’organizzazione della manifestazione. Manifestazione che si è svolta in tutta sicurezza, anche sotto il profilo del contenimento della pandemia, con verifica dei green pass e mascherine nei momenti di affollamento.