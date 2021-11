Cuvio celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Dopo la pausa forzata dell’anno scorso a causa della pandemia, anche Cuvio ritorna a celebrare la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

L’evento ritorna in una data inedita per quelle che erano le consuetudini del paese: la manifestazione non si terrà la domenica successiva al 4 novembre, ma verrà celebrata proprio nel giorno in cui si commemora la vittoria italiana sull’esercito di Francesco Giuseppe, nella prima guerra mondiale.

La giornata, organizzata dal Comune di Cuvio e con il supporto della sezione del locale Gruppo alpini, avrà inizio alle ore 10,30 con il ritrovo delle autorità presso il monumento ai caduti, in piazza IV Novembre a cui seguirà l’alzabandiera. Dopo le celebrazioni di rito e i vari interventi delle personalità presenti, avrà un particolare spazio la rievocazione che gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Cuvio porteranno a ricordo di quei tristi giorni.