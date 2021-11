Da Tamberi ai colleghi degli ostacoli, il mondo dell’atletica applaude Lorenzo Perini

Un messaggio su Instagram corredato dai saluti dei compagni di nazionale, degli amici e dei rivali che da anni portano avanti sfide a colpi di centesimi di secondo sulle poste di tutto il mondo.

Lorenzo Perini, ostacolista di Saronno, classe 1994, ha annunciato il congedo dall’Aeronautica Militare, corpo con cui gareggiava da otto anni. Una scelta dettata dalla volontà di impegnarsi nel lavoro, quello di medico odontoiatra: Perini si è laureato nel luglio 2020, i tempi per allenarsi non ci sono più, anche se l’ostacolista non rinuncerà a correre coi i colori della sua prima squadra, l’Osa Saronno, pronta a riaccoglierlo a braccia spalancate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Perini (@lorenzo.perini)

Nei mesi della pandemia, quando è stato richiesto l’impegno di medici di ogni ordine e grado per vaccinare la maggior parte della popolazione possibile, il 27enne si è messo a disposizione del centro vaccinale della città degli amaretti, collaborando alla campagna vaccinale saronnese. Insieme agli altri operatori sanitari ha partecipato alla “festa” organizzata per i primi 150 giorni di apertura dell’hub vaccinale di via Parini.

Al suo messaggio postato sul social network hanno risposto in tantissimi: dalla medaglia d’oro olimpica del salto in alto Gianmarco Tamberi fino ai rivali in pista Paolo Dal Molin, gli inglesi Andrew Pozzi e David King, lo slovacco Luca Trgovcevic, i compagni e le compagne di nazionale Johanelis Herrera, Silvia Salis, Fabrizio Donato e moltissimi altri. Tutti hanno speso un applauso o una buona parola per un atleta che si è sempre distinto sia per i risultati (detiene 8 record italiani giovanili ed in carriera ha vinto 11 titoli italiani di cui uno universitario e dieci giovanili, campione italiano sui 110 ostacoli e sui 60 ostacoli indoor) che per la sua personalità, apprezzata da compagni e avversari.