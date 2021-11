Dai Legnanesi alla grande musica: ecco la stagione del Teatro Condominio di Gallarate

Balletto, musical, tributi musicali, commedie e non solo: il Teatro Condominio riapre le porte al pubblico di Gallarate con una nuova frizzante stagione teatrale, all’insegna della novità e della continuità.

Il programma completo è stato reso presentato questa mattina, martedì 9 novembre, da Marco Negri e Rosanna Bergonzi, insieme all’assessora alla Cultura e istruzione Claudia Mazzetti.

«Ci auguriamo che la nuova stagione teatrale sia di buon auspicio – ha affermato Mazzetti – perché negli ultimi due anni si è persa questa bellezza degli spettacoli. Speriamo riprenda questa bella abitudine dei cittadini gallaratesi e non: questo dovrebbe farci tornare alla normalità. Auguriamo un buon inizio a questa stagione teatrale, che sicuramente non sarà facile».

«Gallarate ha sempre puntato molto sui teatri – ha continuato Mazzetti – si potranno fare delle valutazioni per il futuro per spingere. Ora la cosa più importante è far tornare la gente a teatro senza paura, arricchendo il loro bagaglio culturale con momenti leggeri e spensierati».

Speranzoso ma anche realista è Negri: «Si riparte da zero sempre con la spada di Damocle, senza sapere da un momento all’altro se si debba sospendere. Il che sarebbe un disastro».

Il programma

Una stagione che Negri ha definito «dinamica», composta da 26 spettacoli (e altri 2 con ancora la data da definire): «La stagione in abbonamento ricalca verosimilmente tutto quello che negli altri anni abbiamo proposto, all’insegna delle leggerezza con il cabaret e le commedie brillanti. Per il resto abbiamo voluto cambiare, visto che non è mai stata fatta tanta musica o danza: abbiamo voluto fare una rassegna musicale e una stagione di danza».

Le esibizioni di danza verranno inaugurate dal balletto Lo schiaccianoci del balletto di Milano in programma venerdì 19 novembre e già quasi sold out; seguiranno poi spettacoli di danza contemporanea come Give, della compagnia Atzewi dance company.

Bergonzi ha raccontato la scommessa sugli spettacoli più musicali, come i tributi a Michael Jackson, ai Pooh, agli Abba, a Zucchero e, infine, a Renato Zero: «I grandi della musica non sarebbero mai venuti da noi, perché sono abituati agli stadi. Quindi perché non cercare qualcosa di altamente qualitativo e somigliante? Abbiamo trovato degli autentici sosia anche oltreoceano», come Lenny Jay e la sua band che sabato 22 gennaio daranno vita allo spettacolo su Jackson o l’European Abba tribute band (sabato 26 febbraio).

Sempre in tema musicale, sono in programma i musical tratti dai film Disney: La regina dei ghiacci (dedicato ad Elsa di Frozen) domenica 16 gennaio, La bella e la bestia (domenica 27 febbraio) e, «il più richiesto», La vera storia di Capitan Uncino (domenica 20 marzo). La kermesse dedicata ai più piccoli e alle famiglie è stata inaugurata dal musical Hakuna matata – il re leone, domenica 7 novembre, che ha riscontrato un grande apprezzamento da parte del pubblico.

Appunti G (di e con Alessandra Faiella, Livia Grossi, Rita Pelusio e Lucia Vasini) e Venti di risate con Debora Villa sono programmati a ridosso della giornata internazionale dei diritti della donna: Appunti G è in programma venerdì 4 marzo alle 21, mentre lo il recital comico di Villa sarà sabato 19 marzo, alle 21.

A febbraio un weekend completamente dedicato ai Legnanesi e al loro spettacolo Non ci resta che ridere, già quasi tutto sold out (11, 12 e 13 febbraio).

Ci sarà il consueto spettacolo di fine anno, il 31 dicembre: Finché social non ci separi con Katia Follesa e Angelo Pisani. Tra gli spettacoli ancora da definire quello con Giacomo Poretti (tratto dall’omonimo libro Chiedimi se sono di turno) mentre per il 9 aprile è in programmazione uno spettacolo con Vittorio Sgarbi (per il momento è ancora un work in progress).

Come acquistare i biglietti

Ci sono tre modalità per acquistare i biglietti: fisicamente, in biglietteria, su Ticketone oppure su Melarido store. «Stiamo riscontrando su questo sito – ha raccontato Negri – che si acquistano i prezzi come se si fosse in biglietteria, senza commissione. È una cosa che funziona, riceviamo 10-12 richieste al giorno».

C’è la consueta possibilità di fare l’abbonamento gold 8 spettacoli oppure quello silver (da 4 spettacoli): «Le poltrone de Lo schiaccianoci sono finite, per Hakuna matata avevamo 300 persone, l’inizio è buono. Stanno comprando un po’ di tutto. Non stanno andando moltissimo gli abbonamenti: la gente fa fatica a impegnarsi a lungo termine. Sotto Natale un carnet dove si possono regalare degli spettacoli».