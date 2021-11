Dal Governo 400 mila Euro per la tempesta che colpì il Campo dei Fiori nel 2020

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’ulteriore stanziamento di 4.069.000 euro per i danni subiti dal maltempo verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 in alcuni Comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese. Lo ha annunciato l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, a seguito della misura disposta dal Governo per la realizzazione di interventi mirati in conseguenza degli eventi metereologici dello scorso anno.

Per la provincia di Varese sono stati indirizzati 427.504,13 euro.

180 MILIONI COMPLESSIVI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Con 180 milioni di euro per la messa in atto di interventi contro il dissesto idrogeologico. Ci auguriamo che l’impegno del Governo, essendo questi interventi di competenza principalmente dello Stato, non finisca qui. Di questi fondi, 3.179.694,46 euro sono destinati a interventi pubblici, 494.474 euro per immediata ripresa delle attività produttive e 394.836,25 euro ai privati.

LE RISORSE SUDDIVISE PER PROVINCIA

Bergamo 645.000 euro; Brescia 2.204.979,80 euro; Como 269.101,26 euro; Lecco 7.480 euro; Pavia 493.289,70 euro; Sondrio 21.650 euro; Varese 427.504,13 euro