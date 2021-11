Dal palazzetto di Varese alla “palestra dei pompieri”: nuova vita per i canestri del decimo scudetto

Poco dopo l’inizio dell’attuale campionato di basket, al palasport di Varese sono stati cambiati i principali strumenti che permettono di praticare la disciplina più amata da queste parti: i canestri. E per canestri non si intende solo i cerchi di metallo rossi dove va fatta passare la palla per marcare i punti, ma anche tutta la struttura completa di tabellone, piantana e basamento.

I canestri dismessi sono gli stessi che nel 1999 vennero utilizzati dai Roosters di Carlo Recalcati per vincere il decimo scudetto della Pallacanestro Varese, quello della stella. Dopo la loro sostituzione sono rimasti parcheggiati per qualche tempo all’esterno del palazzetto di Masnago ma ora hanno trovato una nuova e nobilissima collocazione.

Il Comune di Varese ha infatti deciso di farli montare all’interno della palestra di via XXV Aprile, quella conosciuta anche con l’antico nome di “palestra dei pompieri”, che è un vero e proprio monumento del basket cittadino e italiano. Quello fu infatti il primo campo utilizzato dalla Pallacanestro Varese: lì la Ignis vinse i primi due scudetti prima di trasferirsi – correva l’anno 1964 – nell’allora avveniristico palasport “Lino Oldrini” di Masnago, oggi Enerxenia Arena. In tempi più recenti, su quel terreno di gioco mise piede anche il leggendario Kobe Bryant che, giovanissimo, girò uno spot commerciale.

La palestra di via XXV Aprile, utilizzata dalle scuole e dalle società minori, è stata di recente ristrutturata da Palazzo Estense nell’ambito di un progetto “pubblico-privato” volto a riqualificare alcuni impianti sportivi (la stessa cosa è accaduta alla “Falaschi” di Valle Olona”). E impiantare in quel luogo i canestri-simbolo di un’era più vicina a noi, è un bel segnale di attenzione a un’epopea – quella del basket varesino – che ha superato il bel traguardo dei 70 anni.